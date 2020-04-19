新华社北京4月18日电（记者侠克）北京市发展改革委副主任李素芳18日在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，北京将实行京津冀区域健康状态互认。津冀地区来京人员、北京市往返津冀地区的人员，来京（返京）后可通过“北京健康宝”进行京津冀行程记录验证，申请“未见异常”健康状态。

据介绍，北京已实现人员赴津冀地区通行无障碍，同时明确居住在河北省廊坊市北三县等环京地区的在京工作人员，上下班往返属于日常通行，不做硬性要求，但进出京要接受例行检查。但在实际操作过程中，各区、街道和企业掌握尺度不一，给三地人员生产生活带来不便。

自3月1日“北京健康宝”上线以来，已为1485万人提供健康信息查询服务5746万次，并与全国一体化政务服务平台实现了健康信息共享，具备了“一码通行”的技术基础。实行健康状态互认后，京津冀进出京人员通过在“北京健康宝”上提供行程记录，经国家平台验证无误并符合北京市防疫政策规定后，即可获得“未见异常”状态。