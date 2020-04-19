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俄罗斯或暂停多种粮食出口

2020年04月19日08:34 来源：北京日报

　　据新华社电 俄罗斯农业部17日说，俄罗斯可能5月中旬至6月30日暂停向欧亚经济联盟以外的国家和地区出口多种粮食。

　　俄罗斯政府3月31日决定对多种粮食实施出口配额制，配额总量为700万吨。这一措施限制小麦、黑麦、大麦和玉米出口欧亚经济联盟以外的国家。

　　农业部副部长奥克萨娜·卢特17日说：“配额制实施期限为2020年4月1日至6月30日。配额耗尽以后，俄罗斯在这段时间将暂停向欧亚经济联盟以外的国家出口粮食。依据配额消耗速度，出口预计将在5月中旬暂停。”

　　俄罗斯农业部数据显示，截至17日，俄罗斯粮食出口配额剩余420万吨。卢特说，农业部不打算增加这一期间的粮食出口配额，且7月1日以后维持配额制。

　　俄罗斯是全球最大小麦出口国。由于遭遇干旱，2010年一度全面禁止小麦出口，震动全球市场。土耳其、埃及和孟加拉国是俄罗斯小麦的主要买家。

　　路透社报道，作为全球最大的小麦买家，埃及本周向俄罗斯订购18万吨小麦，以增加新冠疫情期间的战略储备。这批小麦定于5月中旬至6月初分三批装运。如果俄罗斯的粮食出口配额5月中旬用完并暂停出口，可能会影响埃及最近几次的订购。

　　俄罗斯的多个邻国也是主要小麦出口国，4月初同样出台粮食出口限制措施，以保证疫情期间国内市场供应。

(责编：许晓华、李轶群)


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