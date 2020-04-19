京津冀将实行健康状态互认

■津冀地区来京人员、本市往返津冀地区人员，来京（返京）后可以通过“北京健康宝”进行京津冀行程记录验证，申请“未见异常”健康状态

■对持有“北京健康宝”健康状态为“未见异常”的人员，进出商务楼宇、商超、餐馆等场所，乘坐公共交通工具，进出社区、村等开展复工复产活动，无需提供其他防疫相关健康证明材料

■满足员工办公间距不少于1米，每人使用面积不少于2.5平方米要求的单位，在做好对人员数量较大的单一空间防疫管理的前提下，可以正常安排员工返岗复工

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市发展改革委副主任李素芳介绍，近期，本市五部门研究制订《关于做好复工复产疫情防控常态化工作的通告》， 将实行京津冀区域健康状态互认，相关进出京人员通过“北京健康宝”进行京津冀行程记录验证。市域内公共区域、公共交通、社区（村）复工复产也可凭码通行。

“北京健康宝”可验证京津冀行程

李素芳介绍，全国本土疫情传播已基本阻断，低风险县域占98%。截至4月17日，本市15个区已连续至少25天无新增报告本地确诊病例，天津和河北已连续50天无本地病例报告，整体处于低风险区。

目前，本市人员已实现赴津冀地区通行无障碍，北京也明确“居住在河北省廊坊市北三县等环京地区的在京工作人员，上下班往返属于日常通行，不做硬性要求，但进出京要接受例行检查”。实际操作中，各区、街道和企业掌握尺度不一，给三地人员生产生活带来不便。

考虑到京津冀区域产业和人员联系紧密，且津冀地区已连续多日无本地病例，本市提出津冀地区来京人员、本市往返津冀地区人员，来京（返京）后可以通过“北京健康宝”进行京津冀行程记录验证，申请“未见异常”健康状态。

“北京健康宝”绿码不能替代小区出入证

李素芳介绍，3月1日“北京健康宝”上线，经过近两个月的运行，已为1485万人提供健康信息查询服务5746万次，并与全国一体化政务服务平台实现了健康信息共享，具备了“一码通行”的技术基础。

针对目前市内生产经营场所和社区空间相对独立、管理严格，造成进出“码上加码”、通行不便等情况，本市提出：市域内公共区域、公共交通、社区（村）复工复产可以凭码通行。要求各单位要运用“北京健康宝”做好人员防疫健康信息查验，对持有“北京健康宝”健康状态为“未见异常”的人员，进出商务楼宇、商超、餐馆、工厂、工地、公园景区、各类门店等场所，乘坐公共交通工具，进出社区、村等开展复工复产活动，无需提供其他防疫相关健康证明材料。

但“北京健康宝”绿码并不能替代小区出入证和登记要求，快递、外卖、鲜奶配送、家政服务、房屋中介等服务行业从业人员进入小区，要遵守现有社区管理政策。

本市还明确“低风险地区来京出差人员，持有7日内核酸检测阴性证明或在有条件的酒店接受核酸检测，接受入住酒店健康管理，可以申请办理‘北京健康宝’，本市出差返京人员可参照执行”。按照本市外地来京人员入住酒店相关政策，“北京健康宝”与酒店健康管理及防疫相关政策保持衔接。

影剧院博物馆等仍暂缓复工

本市明确，除国家和本市根据防疫情况公布的暂缓复工复产行业外，对其余行业复工复产不设置前置审批审核。李素芳说，暂缓复工的行业，主要集中在文旅领域，重点是一些空间密闭、通风条件差、易引发人员集聚的场所。比如演出场所、歌舞娱乐场所、网吧、影剧院、博物馆、不符合开放条件的室内景点等；此外，大型体育活动、线下展览展会等也按照有关要求暂不开展。对于前期已经自行设立的流程，要抓紧清理取消，为企业复工复产清障除碍。

李素芳表示，手续不审批，不意味责任无监管，各经营单位必须严格落实主体责任，对照防控指引要求，在落实防控措施的情况下，方可复工复产。

不再要求“人员密集的企业员工到岗率不超过50%”

昨天，本市提出“满足员工办公间距不少于1米，每人使用面积不少于2.5平方米要求的单位，在做好对人员数量较大的单一空间防疫管理的前提下，可以正常安排员工返岗复工”，不再要求“人员密集的企业员工到岗率不超过50%”。

根据商务楼宇内企业意见，对已有物业统一管理的综合性场所，不再对入驻单位进行重复的防疫措施要求。各单位只要落实好防控要求即可，无需签订疫情防控相关责任书、承诺书等文书。

此前，一定程度上存在多头检查、重复检查、检查材料和程序繁琐等问题，本市优化调整检查重点、检查方式，明确“新开复工、问题未整改到位、市民投诉、媒体曝光等有防疫风险的单位”为检查重点，其他单位按“双随机一公开”方式开展检查，提高监督检查效率。（本报记者 李祺瑶）