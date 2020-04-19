胃下垂危害多多，务必注意饮食规范

中医将胃下垂归为“胃缓”，认为长期饮食失节、七情内伤或劳倦过度会导致脾胃虚弱，中气下陷，升降失常而发病。

胃下垂常常与体型及体质等因素有关，常见于女性和体型瘦长无力者。妇女产后，腹压突然下降，此时容易导致胃下垂的发作。另外有慢性消耗性疾病，以及长期从事站立工作或卧床少动的人，患病概率也比较高。

胃下垂较轻的患者一般无不适感觉，下垂明显者常见腹部不适、饱胀重坠感，尤其在餐后、站立或劳累的情况下会导致症状加重，且伴有食欲不振、恶心、嗳气、消化不良、便秘等现象。胃下垂严重时，可同时伴有肝、肾、结肠等内脏下垂的现象，因此大家一定要引起注意。

胃下垂患者的饮食原则：

１、少食多餐

由于胃下垂患者消化功用削弱，所以过多的食物入胃，必然会使之留在胃里难以消化，因此饮食的首要原则就是减少每次用餐量，增加用餐次数，以每日4～6餐为宜。

２、细嚼慢咽

胃下垂患者的胃活动缓慢，若进食囫囵吞枣，必然导致食物填在胃中，所以用餐速度要相对缓慢些。

３、食物细致柔软

质地偏硬的食物进入胃内不易消化，还能够损伤胃黏膜而导致胃炎发作。因而，平常所吃的食物应以细致柔软、清淡、易消化为宜。

４、养分均衡

胃下垂患者大多膂力和肌力都很弱，加之消化吸收欠好，简单发生机体养分失衡，故较正常人更易感到疲惫和精神不振。因而，患者要注意在少食多餐的基础上力求使膳食养分均衡，使糖、脂肪、蛋白质三大养分物质份额均衡分配。

此外，可以多吃一些温补的食物，如红枣、杏仁、鲜藕汁、羊肉、生姜等可以补益脾胃，温中散寒，祛除脾胃寒气的食物，用以减轻症状。经常食用如卷心菜、猴头菇、胡萝卜、酸奶、山楂等促进消化对胃有益的食品。

５、削减刺激性食物的影响

刺激性强的食物如辣椒、过量酒精、咖啡、可乐及浓茶等，可影响胃液分泌，干扰胃肠的蠕动，使胃下垂患者的反酸、烧心症状加剧，影响病情恢复，故而这些食物应尽量少吃少喝，饭后若感不适，可做短时间的平卧休息，一定要注意饭后不宜剧烈运动。

本文由桂林市第二人民医院中医科副主任医师熊继发进行科学性把关。