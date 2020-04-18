国铁集团：国内开行中欧班列的主要城市已全部恢复去程运输

人民网北京4月18日电（许心怡）18日，国务院联防联控机制就提升国际货运通道能力工作情况举行发布会。会上，国铁集团货运部主任赵峻表示，随着国内疫情的逐步缓解，重庆、成都、郑州、西安、苏州、义乌等主要班列始发地的平台公司以及相关的企业、工厂已经全部复工复产。特别是随着湖北省推进全面复工复产，3月28日，武汉开出了疫情以来的首趟到德国杜伊斯堡的中欧班列，已于4月14日抵达了目的地。以此为标志，国内开行中欧班列的主要城市已经全部恢复了班列去程运输。

赵峻介绍，据统计，今年一季度中欧班列共计开行1941列，发送17.4万Teu（标准集装箱），同比分别增长了15%和18%，综合重箱率达到98.1%，比去年同期提高了10个百分点。特别是3月份，中欧班列共开行了809列，7.3万Teu，同比分别增长了30%和36%。其中去程开行了503列，4.6万Teu，同比分别增长了49%和55%。

赵峻指出，3月份当月班列开行数量突破了800列，去程班列的数量突破了500列，这两项指标均创下了单月历史最高纪录。在整个疫情期间实现了逆势增长。从4月份情况分析，中欧班列延续了上个月的发展势头，特别是国内到欧洲的货运需求增幅较大。