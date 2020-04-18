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国铁集团：中欧班列累计发运防疫物资44.8万件 有力促进国际防疫合作

2020年04月18日16:24 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月18日电 （许晓华）18日，国务院联防联控机制就提升国际货运通道能力工作情况举行发布会。会上，国铁集团货运部主任赵峻表示，当前整个欧洲疫情的形势比较严峻，当地生活和防疫物资的需求相对比较旺盛，许多物资选择了中欧班列来进行运输，对此，国铁集团高度重视，专门部署将国际合作防疫物资纳入到重点保障运输之中，采取优先承运、优先装车、优先挂运等措施，确保应运尽运。

赵峻介绍，国铁集团对各地班列运输防疫物资的情况进行了初步的统计，目前中欧班列累计发运防疫物资44.8万件，共1440吨，主要到达意大利、德国、西班牙、捷克、波兰、匈牙利、荷兰、立陶宛等国家，并以这些国家作为节点，分拨到更多的欧洲国家，有力地促进了国际防疫合作。

“下一步，铁路部门将按照国家开展国际防疫合作的部署要求，与国家有关部门、地方政府以及企业客户紧密对接，协调安排好中欧班列的开行方案，全力满足防疫物资的运输需求，为国际社会携手合作、共同战胜疫情，做出我们更大的努力。”赵峻说。

(责编：刘卿、孙博洋)


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