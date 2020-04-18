国家邮政局:开通中欧班列"中国邮政号" 保障跨境寄递渠道畅通

人民网北京4月18日电 （许晓华）18日，国务院联防联控机制就提升国际货运通道能力工作情况举行发布会。会上，国家邮政局市场监管司副司长侯延波介绍，截至目前，从重庆和义乌等地始发的中欧班列“中国邮政号”共有3列。

“4月3日，重庆首发了‘中国邮政号’，已于4月12日抵达立陶宛，该专列共44个集装箱，约300吨国际邮件，其中2箱是立陶宛政府请求运输的防疫救援物资，其他42箱国际邮件将通过立陶宛分拨发往西班牙、丹麦、瑞士、法国等36个欧洲国家。4月10日，重庆再次开行了邮包专列，这次是43个集装箱，约265吨，预计4月20日能抵达立陶宛。4月10日，义乌也开行了‘中国邮政号’邮包专列，共计50个集装箱，约350吨，预计4月23日能抵达波兰，然后分拨发往英国、德国、意大利等23个欧洲国家。”侯延波说。

侯延波表示，开行中欧班列邮包专列，对于有效弥补我国国际邮件航空运力不足、保障寄递渠道特别是跨境寄递渠道的畅通具有重要意义。下一步，国家邮政局将会同海关、铁路、交通等部门，在支持邮政企业每周开行1-2列邮包专列、推进进出口双向常态化的基础上，积极探索中欧班列快件专列相关工作，加强国际协作和信息支撑，提高跨境寄递服务效率，来更好地服务跨境电商的发展和“一带一路”的建设。