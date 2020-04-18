交通运输部：截至4月15日已有3500名船员在沿海有关港口换班上下船

人民网北京4月18日电 （王国菁）18日，国务院联防联控机制就提升国际货运通道能力工作情况举行发布会。会上，交通运输部安全总监、水运局局长李天碧表示，为贯彻落实党中央关于统筹疫情防控和经济社会发展的工作部署，恢复国际航运的正常生产秩序，交通运输部4月1日印发《进一步强化国际航行船舶中国籍船员境内港口换班管理》的通知，明确船舶公司船员外派管理的主体责任，规范境内港口船员换班操作流程。

李天碧介绍，通知印发以后，各地也出台了有关规定，加强组织管理和实施。截至4月15日，已有3500名船员在沿海有关港口实行了换班上下船。据统计，到5月底，将近1万名左右船员需要换班上下船，交通运输部目前在关注有关的进展情况。

李天碧表示，按照目前进度，整个换班完成大概需要40天左右。鉴于各地在疫情防控方面的管控措施不同，可能会出现个别港口口岸换班不顺畅的问题，交通运输部将会同有关部门，协调指导相关口岸的地方人民政府，在做好疫情防控的前提下，优化有关船员换班流程，加快换班进度，保障船员的权益，维护好国际航运生产的正常秩序。