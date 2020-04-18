国家邮政局：一季度国际和港澳台邮快件完成3.2亿件 呈稳步回升态势

人民网北京4月18日电 （许晓华）18日，国务院联防联控机制就提升国际货运通道能力工作情况举行发布会。针对我国国际邮件快件目前现状的问题，国家邮政局市场监管司副司长侯延波介绍，我国国际邮件和快件的运输，主要通过航空的方式，其中大部分是通过客机腹舱进行运输的。由于受到海外疫情的冲击，现在国际航班大幅削减，通过货机来运输的能力也非常有限，所以客机的腹舱运输严重萎缩之后，国际邮件和快件的运输就受到了前所未有的挑战。

“国家邮政局会同有关部门积极应对，多措并举，全力保障国际寄递渠道的畅通。从一季度统计数据来看，国际和港澳台邮件快件累计完成了3.2亿件，同比增长9.5%，行业呈现出逆势增长、稳步回升的态势。”侯延波说。

侯延波介绍，下一步国家邮政局将继续会同有关部门，持续从五个方面来保障国际寄递渠道的畅通。

一是继续指导企业用足用好现有的国际航空货运、中欧班列、海运快船，以及周边国家陆路运输的相关运力资源。

二是继续支持邮政、顺丰、圆通等拥有全货机的邮政和快递企业通过开辟国际新航线、增加新货机等方式来扩充运能。

三是组织企业通过洽谈客改货，增加包机，点对点包机、寻求海运和国际铁路运输渠道以及增加海外仓等方式，来加强国际运力的供给。

四是继续在降低国际航空货运成本、开辟国际货运绿色通道、保障供需对接、邮件和快件快速清关等方面，持续加强政策保障。

五是继续加强与有关国家、地区以及万国邮联、铁路合作组织、世界海关组织等国际组织和机构的联系，推动完善国际物流体系的建设和技术标准的互认，提升国际邮件和快件中转的效率，来保障国际寄递渠道的畅通。