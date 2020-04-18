国铁集团：中欧班列口岸交接顺畅 在主要国家间稳定运行

人民网北京4月18日电 （王国菁）18日，国务院联防联控机制就提升国际货运通道能力工作情况举行发布会。会上，国铁集团货运部主任赵峻表示，疫情发生以来，中欧班列涉及到的满洲里等五个铁路口岸，均保证了交接的顺畅、安全的畅通。中欧班列在俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国等主要国家间均保持稳定运行。

赵峻介绍，中欧班列与海运和空运相比，因实施分段运输的，不涉及人员检疫，具备一定的优势。为了充分发挥这一优势，国铁集团进一步提升了中欧班列的保障能力，助力国内复工复产，畅通整个外贸的产业链。主要采取以下三方面措施：

一是确保铁路口岸安全畅通。国铁集团主要的五个口岸站，都派驻了铁路局集团公司领导专门成立了专班和工作组，落实各项疫情防控要求，采取了灵活的交接办法，保证了口岸总体秩序的良好。研发了数字口岸系统，与海关在满洲里口岸站试行了信息交互，实现口岸通关全程作业无纸化，并创新了中欧班列出境的直通模式。这项措施将在试点的基础上，在其他铁路口岸站进一步推广，以此来减少整个班列在口岸的人工作业量，提高口岸作业效率。

二是加强国际铁路联运合作。充分发挥已经建立的中欧班列国际铁路合作机制的作用，在疫情期间，与沿线各国的铁路部门保持畅通的联系，联合采取确保铁路通道通畅的措施，及时解决存在的问题。

三是加大班列开行的组织力度。加强与国家有关部门、地方政府和有关企业的对接，了解企业订单和整个备货情况，全力承接运输需求，及时增派力量，加强装卸作业组织，保障班列顺利开行。