交通运输部：全面提升国际货运能力 鼓励航空公司用客运飞机直飞货运运输

人民网北京4月18日电（许心怡）18日，国务院联防联控机制就提升国际货运通道能力工作情况举行发布会。会上，交通运输部安全总监、水运局局长李天碧表示，受境内外疫情影响，我国国际货运出现了国际邮件积压、部分重要生产物资、医疗物资及消费品国际运输困难的问题。党中央、国务院高度重视提升我国国际货运能力，保障国际物流供应链的稳定，重点部署开展了两个方面的工作。

李天碧介绍，第一，成立物流专班统筹协调国际物流。交通运输部会同外交部、工信部、商务部等12个部门成立了国际物流工作专班，全面协调解决国际物流中存在的问题。专班成立以来，重点研究制定出台提高国际货运能力的政策措施；推动解决国际货运机组人员的检验隔离问题；全面做好防疫物资外援的运输保障工作；着力解决国际邮件的积压问题。积极协调中国邮政集团与中远海运集团开展需求对接，合作开展海运邮件的寄递业务。目前中远海运已运送部分海运邮件集装箱，运往日本、新西兰、以色列等国家。下一步，还要不断拓展航线，增加运载量。

第二，采取切实措施全面提升国际货运能力。交通运输部会同相关部门，重点从四个方面发力。一是增加国际航空货运能力，鼓励航空公司用客运飞机直飞货运运输。二是提高中欧班列运输保障能力，主要是增加班次密度。三是开辟国际快船运输，通过减少挂港、提高航速，缩短运输时间，为解决邮政快件的积压开辟了新的渠道。四是加强运力调配，通过口岸接驳运输等方式，保障国际道路运输的正常进行。

李天碧表示，下一步将及时推动出台相关政策并加强落实，加强与重点部门和重点企业的需求对接和运输保障，推动国际物流供应链信息系统的建设。