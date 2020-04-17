新冠肺炎患者的67天：从生死一线到痊愈出院 谢谢你们给了我春天

人民网北京4月17日电 31天生死一线脱离ECMO，36天康复和心理治疗，4月15日，新冠肺炎患者刘先生在华中科大同济医院中法新城院区康复出院，与医护人员告别。短暂摘下口罩，他终于看见了这群照顾了自己长达67天的天使的模样。一度抑郁、不吃不喝的他，给了大家一个灿烂的笑容，“谢谢你们，给了我一个春天。”

同济医院急诊与重症医学科主任李树生教授介绍，患者刘先生，今年42岁，2月9日因持续发烧9天、干咳、胸闷、呼吸困难被收治到同济医院中法新城院区ICU病房，有糖尿病、高血压等基础病。2月23日因病情加重，医生只能借助ECMO为他博得一线生机。17天后，在医务人员的精心守护下，刘先生顺利脱下ECMO。那一刻，大家都为这个大胜仗欣喜不已。

“但我们没想到，这场仗其实只完成了一半。”ICU护士长熊杰说，刘先生的病情虽然是逐步好转，各项指标也比较稳定，但恢复的过程没有刘先生预期得那么快。因此，刘先生心情极度郁闷，拒绝吃喝，也不愿意积极配合治疗。

“看看这朵小野花，充满着生命力。”

“今天似乎又长了一点。”

……

“说不定过几天就会绽放了。”

在隔离酒店到医院的路上，有一个花骨朵，成为熊杰每天要拍的风景。每一天，她都会拍一张这一朵花的模样，发给刘先生，鼓励他。

3月15日，刘先生的床头多了一朵花。那一天，小野花开得很艳丽，于是熊杰采下来给刘先生作为礼物。刘先生高兴得像个小孩，更多的是感动。“没想到，我的心情牵动着大家的心，我只有配合，和大家一起努力，才对得起你们。”

“今天我们有热干面，你也来一份？”

“想喝藕汤吗？”

“恩恩，汤不错，有种熟悉的味道，一层浓汤第二层含半油第三层味浓。”就这样，刘先生的心情越来越好，也不拒绝食物了。

为了帮刘先生做肺部康复，护士们想让刘先生吹气球。那时附近的店铺没有开门，大家就分头到自己隔离的酒店去找。她们还提出了一个“非分”的要求，“我们的病人要五颜六色的气球哦，这样每天心情都会跟着明朗起来。”

从一只气球都吹不起来，到吹起一个气球，到一次连续吹到5个气球。一天天地，刘先生的肺部功能也慢慢地恢复，他还在气球上写下“小小气球，代表我身，感谢中法，恢复神速。”

4月7日，刘先生转入普通病房。由于与医护人员配合得十分默契，他的康复也越来越顺利。13日，经过检查，核酸检测和肺部CT均达到出院标准。

“等疫情结束，我也要带你们去看花，请你们吃大餐。”出院时，刘先生不断地发出邀请。（杨迪 童萱）