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“汤、糖、躺、烫”与肿瘤的发生

北京中医药大学东方医院肿瘤科 左明焕教授

2020年04月17日10:29 来源：人民网-人民健康网

饮“汤”有节

“汤”已成为中华饮食文化中的重要组成部分，是富营养、易消化的品种之一。喝汤的时间也有所讲究，饭前喝汤会是更建议的做法，而在饭后吃饱了的状态下喝汤，容易导致营养过剩，汤水进入胃后，半个小时就可以到达小肠，高热量的营养物质在机体内堆积，这些多余的热量就会转化为脂肪使人发胖。肥胖会增加大肠癌、卵巢癌、乳腺癌、子宫癌、胆囊癌、肾癌、甲状腺癌和白血病的发生风险。

过“糖”伤脾

糖类作为机体供给热能最主要的营养物质，对身体的健康具有重要意义。《素问·至真要大论》曰：“甘味入脾”，适度甜食，甘味的食物入脾经，有补益脾胃的作用。然而过食甘味会损伤脾胃。《素问·生气通天论》曰：“阴之所生，本在五味；阴之五宫，伤在五味。”过甜伤脾后，碍脾不运，痰湿不化，痰湿等病理产物是肿瘤发病的病理基础。《素问·五脏生成》：“多食甘，则骨痛而发落。”可见偏嗜甘味对脾肾皆有所伤，值得我们注意。

久“躺”伤气

《黄帝内经·素问·宣明五气篇》中提出：“久视伤血，久卧伤气，久坐伤肉，久行伤筋，久立伤骨，是谓五劳所伤。”久卧、喜卧会导致气伤，气血运行不畅，经脉难以疏通，最终导致脏腑虚损。《活法机要》云:“壮人无积，虚人则有之。”适当的体育运动利于维持人体正气，可提高免疫力，加快新陈代谢，改善情绪，调节内分泌功能。研究表明，运动可能改变肿瘤患者体内适合肿瘤生长和转移的微环境，可降低乳腺癌、结肠癌和前列腺癌的疾病复发风险。

食“烫”有度

在中国人的饮食文化中，特别讲究“趁热”，然而食道黏膜十分脆弱，在接触到65℃左右较高温的食物时，就会使得黏膜受到轻度灼伤。虽然受伤的组织会及时的脱落、增生、修复，但反复的增生-修复过程中，会产生功能不正常的“异形性”细胞，发生恶变，逐渐引发口腔溃疡、食道溃疡甚至癌变等可能，研究发现，长期喝烫水的人患食道癌的风险是其他人的近两倍。

《素问·上古天真论》曰: “法于阴阳，和于术数，饮食有节，起居有常，不妄作劳，故能形与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。”倡导我们顺应自然规律，养生保健，合理运动，培养良好的生活习惯，收获健康的生活。

(责编：许晓华、李轶群)


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