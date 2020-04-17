战疫不松发展不误都要靠一个“实”字

复工复产、达产增效，让“中国号”发动机高速运转，既要有责任担当之勇、科学防控之智，又要有统筹兼顾之谋、组织实施之能，而这一切的关键，都在一个“实”字。把时间抢回来、把损失补回来，唯有全力以赴、全速前进，更需心无旁骛、轻装上阵，进一步纠正形式主义、为基层减负正是突破口之一。

“不发不切实际、内容空洞的文件，不开应景造势、不解决问题的会议。”“决不做自以为领导满意却让群众失望的蠢事。”近日，中办发出《通知》，对深化拓展基层减负工作、关心关爱基层干部进一步作出具体部署。在疫情防控进入常态化，复工复产加速推进的关键节点，这纸措辞严肃直白的《通知》，让我们强烈感受到中央坚持破除作风之弊的决心。

回望历史，我们党同形式主义的斗争始终在路上。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央狠抓作风建设，要求在全党进行大排查、大检修、大扫除，严打“四风”正是重中之重。去年，中央定为“基层减负年”，还列出了“县级以下的文件、召开的会议减少30%-50%”等量化指标。当然，冰冻三尺非一日之寒，纠正形式主义不可能一劳永逸，减负工作也不能因“减负年”的过去而终止。长抓久治，最新《通知》正是政策的有力延续。

翻开时间表，2020年对于中国具有承上启下、继往开来的重要意义。一方面，要为中华民族千百年的绝对贫困问题历史性地划上句号，如期实现第一个百年奋斗目标。一方面，要为实现第二个百年奋斗目标打好基础，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程。重任在肩，环环相扣，容不得半点延宕懈怠。突如其来的新冠肺炎疫情，一定程度打乱了我们的既定节奏，如今两个多月的举国战疫取得宝贵战果，化险为夷后，如何在继续抓好防控的前提下，积极有序恢复正常生产生活秩序，力争把时间抢回来、把损失补回来，化危为机赢得发展主动权，是摆在我们面前的重要任务。此时此刻，唯有全力以赴、全速前进，更需心无旁骛、轻装上阵，进一步纠正形式主义、为基层减负正是突破口之一。

复工复产、达产增效，让“中国号”发动机高速运转，既要有责任担当之勇、科学防控之智，又要有统筹兼顾之谋、组织实施之能，而这一切的关键，都在一个“实”字。战疫至今，确实有一些地方存在这样那样的形式主义问题。比如，耗时费力却成效甚微的“填表抗疫”“盖章复工”，有的基层干部成了“表哥”“表姐”，有的企业为复工前前后后填了二十几份材料；比如，检查调研来了又来，鼓劲会议开了又开，就是迟迟不见政策出台；还有的是优惠扶持政策出台了，但缺乏实施细则结果落实难。如是种种，既违背了科学精准统筹疫情防控的要求，也是全面恢复经济社会发展秩序的绊脚石，都给基层增了负添了堵。

时间紧、任务重，为何还有人在搞形式主义？《通知》里一句话点得很透——“自以为领导满意”。开会也好，填表也罢，本身都是开展工作的基本形式。形式主义的问题在于，徒有形式，鲜有内容。不唯实，只唯上，觉得只要给领导一种工作上轰轰烈烈、热火朝天的观感，自己就过关了、合格了、免责了，至于成效几何和群众感受则无关痛痒。从这个角度讲，形式主义的根子还是官僚主义，也让党和群众之间形成情感沟壑。

抗疫持久战，防松劲、防漏洞、防反弹，要义在“实”字。复工达产破除梗阻，要义同样在“实”字。两手抓、两手硬，都要从实处着眼、用实干考量、靠实绩说话。一方面，“外防输入，内防反弹”，思想这根弦永远不能松，要及时发现问题，补齐短板、堵住漏洞、清除死角，把疫情防控网扎得更密更牢。另一方面，则要实事求是，本着服务心态，提高行政效率，精准对接基层干部和各类企业的现实痛点，坚决避免一些僵硬的“一刀切”和繁琐无谓的门槛。要通过松绑纾困，让基层干部和广大企业的时间和精力，最大程度投入到实际工作中，复工复产起好步，我们才能为接下来的高质量发展奠定基础。

狭路相逢勇者胜，越是艰险越向前。中国发展从来都不是一帆风顺的，而是在应对挑战、战胜困难中不断发展壮大的。坚定必胜信心，紧紧扣住求实务实这一关键，我们终将战胜眼前的困难挑战，打开更加广阔的发展新局面。