据新华社台北4月16日电 （记者吴济海、傅双琪）江苏和台湾两地16日于南京和台北举行“苏台抗疫视讯交流”。两岸医疗卫生专家就新冠肺炎医疗救治和公共卫生防疫等议题进行交流，希望为两岸抗疫提供更多助益，造福两岸同胞健康福祉。

江苏省疾控中心主任武鸣介绍了江苏新冠肺炎疫情基本情况。他说，截至16日，江苏已经58天无本地确诊病例。江苏实现了确诊病例“零死亡”、参与救治的医务人员“零感染”的目标。他介绍了大陆新冠肺炎防控策略措施，主要包括建立联防联控机制，坚持“四早”（早发现、早报告、早隔离、早治疗）原则，坚持“四集中”（集中患者、集中专家、集中资源、集中救治）原则，强化流行病学调查，加强密切接触者追踪和管理，加大检测力度，实行分区分级精准防控，加强公众宣传教育等。

台大医院名誉教授高明见、振兴医院副院长叶明阳、台湾药品行销暨管理协会名誉理事长朱茂男、台湾长照医学会理事长刘伯恩、台大生物科技研究所教授杨宁荪、桃园医院顾问医师邱淑媞等台湾专家对江苏专家交流疫情防控经验表示感谢，并就新冠肺炎确诊患者是否会有肺纤维化的后遗症、无症状感染者如何防治、新冠病毒感染和肥胖的关联性如何等问题，向大陆专家提问。武鸣、东南大学附属中大医院副院长黄英姿、江苏省人民医院检验学部副主任刘根焰等专家，结合研究和援助湖北经验等回答了台湾专家的问题。

两岸专家还就中西药结合治疗新冠肺炎、加强卫生知识普及、增强两岸卫生交流等问题交流了看法。

高明见表示，第一次举办台苏专家视讯交流，是希望通过建立平台，让两岸医疗卫生专家相互沟通，相互了解，更好建立互信，并互相关怀，彼此鼓励，希望尽早把疫情这个全人类的阴霾驱散。

两岸参与专家表达了通过视讯、电邮等多种方式加强沟通交流的愿望，并希望两岸同胞携手合作，早日共同战胜疫情。