“这场没有硝烟的战斗必定胜利！”这是深圳出入境边防检查总站医院副院长卢涛的坚定信念。接到支援命令以后，卢涛被任命为广东省支援荆州第六批医疗队队长、临时党支部书记。他带领16名医护人员进驻湖北省荆州市第一人民医院（下称荆州一院），在最危险的ICU病房日夜奋战。

荆州一院ICU病房仅有18张床位，远远不能满足重症患者收治需求。卢涛带领队员们协调院方力量，连夜新建拥有50张床位的重症病区，人员安排、仪器设备调试、床位配备等工作同步推进，实现病人当晚转入。不到36个小时，成立专家组6个、工作组5个，梳理明晰各组职责，严格落实医疗程序，确保重症病患收治工作顺利展开。

在卢涛有力组织下，医疗队勇挑重担，接管该院重症病区，特别是整体接管ICU病房工作，缓解了荆州一院重症病人收治困难、救治成功率低的困局。医疗队还与荆州一院协调，严格落实国家相关指南和专家共识，对轻症病人加强研判，改进治疗方案，病患治愈率从不到20%提高到90%以上。

3月1日晚，9名病人从荆州所辖县市转来，卢涛带领医疗队迅速做好应对方案。一名患者刚下车就出现多器官衰竭情况，卢涛当即组织医护人员抢救……等忙完一切，已是凌晨3时。

到临床一线、开病情研讨会、视频教学、传达文件精神、填写患者分类管理统计表……这是卢涛日常的“作息表”。“这些工作容不得丝毫松懈。”卢涛这样要求自己和队员，“我们不仅要尽最大努力救治更多的人，还要做好准备，打好一场责任重大的攻坚战。”

从进驻荆州一院第一天开始，卢涛坚持带头进入核心病区，与队员们奋战第一线。他每天都会带队查房，与大家讨论解决问题，结合实际及时调整治疗方案，梳理患者日常护理和发生突发情况时的工作要点。

将队员们安全带回家，需要做细做精防护。他每天严格做好病房巡查、病例研究、组织协调等，并把认真检查队员出入隔离病房的防护措施作为重中之重。

病魔肆虐，有的患者情绪烦躁、心情低落，卢涛不仅经常鼓励他们，还叮嘱医护人员，“患者身体虚弱，心理脆弱，我们要带着深情对患者。”

荆州一院护士小雪不幸感染新冠肺炎，随着病情加重，心理压力加大。得知此情况后，卢涛与队员一同前去看望，鼓励小雪放下思想包袱。深受感动的小雪重拾信心，经过精心治疗，于3月6日康复出院。

在支援荆州的一个月里，卢涛带领医疗队集中收治新冠肺炎危重及重症患者57人，处置轻症患者87人。“医生的本职就是治病救人，当祖国和人民需要时，我们义不容辞！”卢涛说。