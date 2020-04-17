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中国支援多国抗疫

2020年04月17日09:06 来源：人民网－人民日报海外版

4月16日，中国政府援助埃及首批抗疫物资运抵开罗。图为在开罗国际机场，工作人员展示中埃友好标语。
　　新华社记者 邬惠我摄

医疗专家组

● 伊拉克 中国红十字会援助伊拉克防治新冠肺炎医疗专家组4月12日至14日走进巴格达多家定点收治医院，与伊方专家交流临床诊治与防控方案。

● 缅 甸 中国医疗专家组4月16日在内比都同缅甸卫生和体育部交流防疫工作。缅方表示将在全国推广中国专家组提供的防疫抗疫建议。

● 埃塞俄比亚 中国政府派遣的抗疫医疗专家组4月16日下午抵达埃塞俄比亚，将与当地医疗机构合作开展新冠疫情的防疫工作。

抗疫物资

● 塞尔维亚 由中国企业捐赠的“火眼”病毒检测实验室核心设备4月15日运抵塞尔维亚首都贝尔格莱德。这批设备预计将提供塞尔维亚每天3000份样本的检测能力。

● 黎巴嫩 中国政府4月16日向黎巴嫩政府提供一批抗击新冠疫情物资。这批援助物资包括核酸检测试剂盒和额温枪。

● 叙利亚 中国政府援助叙利亚的首批抗疫物资4月15日运抵叙利亚首都大马士革，以支持当地抗击新冠疫情的行动。

（综合新华社消息） 

(责编：李轶群、许晓华)


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