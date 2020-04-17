线上诊疗开辟抗疫“云战场”

近期，国家关于充分发挥互联网诊疗优势的政策文件频频出台。受疫情影响，公众线上医疗需求直线上升。在原有互联网医疗平台的基础上，各地实体医疗机构纷纷试水，开通线上业务，服务广大患者。

疫情暴发以来，各大互联网医疗机构迅速反应，积极协调医疗资源，动员各方医疗力量，及时推出在线咨询、诊疗、资讯、科普、送药等多种服务。线上医疗，“云战场”中显神通。

线上问诊有优势

“我发烧了，是不是感染了新冠病毒？”“最近喉咙不太舒服，有点咳嗽，怎么办？”疫情之下，公众的焦虑与紧张情绪普遍存在，在疫情暴发初期尤为明显。“总怀疑自己得病怎么办”的话题曾一度冲上微博热搜，引发社会热议。

作为线下医疗的有力补充，线上医疗在疫情防控中扮演了重要角色。丁香园首席用户增长官、丁香医生负责人丛露露表示，随着对疾病的了解越来越深入，更多的人开始关注自身健康状况。民众在居家隔离时有了症状，无法自行判断，长时间易产生恐慌。在线问诊，这时候就能很好地帮助舒缓紧张。

特殊时期，很多医院非急症门诊关闭，不少地方实行了严格的交通管制和封闭式管理。常见病、慢性病患者的复诊与用药成了问题。这该如何是好？

“常见病、慢性病患者，在疫情蔓延的情况下不敢去医院，担心有交叉感染的风险。对于他们而言，在线复诊、送药上门等服务，就是治病的重要渠道。”微医品牌传播高级总监张颂奇对记者说。

业内人士透露，早期的咨询答复以安慰缓解、给予家庭护理建议为主，包括判断是否属于新冠肺炎、口罩佩戴方式、低热处理办法、孕产妇相关防护等。此后，高血压、糖尿病等慢性病相关咨询逐渐增多。

“疫情期间，线上医疗充分发挥了无需面对面接触的优势。”平安好医生董事长兼CEO王涛介绍，通过提供各种服务，提前为线下导诊、分诊，有效缓解了线下医疗资源紧张的压力，能够让新冠肺炎患者及时就医。

“受本次疫情影响，支持互联网医疗发展的趋势更加明显。”中国社科院健康业发展研究中心副主任陈秋霖表示，互联网医疗的表现，可称之为“第二战场”。

业内人士指出，线上医疗并不是刚刚出现，已发展多年。疫情是一剂催化剂，客观上完成了一次很好的用户教育，相当一部分用户第一次了解到线上医疗的价值所在。越来越多的人开始尝试这种“不见面”的问诊方式。

据统计，截至4月13日，微医互联网总医院累计为173万余人提供咨询服务，其中，湖北用户有20万人；截至3月30日，丁香医生问诊量达120万人次，用户查看“新冠肺炎”单疾病词次数达1亿次；从1月20日至2月10日，平安好医生APP新注册用户量增长10倍，新增用户日均问诊量是平时的9倍；阿里健康问诊量曾在一天内突破10万人次。好大夫在线、春雨医生、京东健康等平台问诊量也有大幅增加。

同时，各地实体医疗机构纷纷行动，开通线上功能，有的还积极推进互联网医院建设。“湖北卫生健康委2月3日同意授权我院互联网医院资质。目前主要针对复诊患者的治疗。”武汉大学人民医院门诊管理服务部主任孙璇告诉记者，截至4月6日，“武大云医”APP完成图文、音频问诊累计17964人次，开具处方1511个。

云端发力齐战疫

要想走向胜利，先要掌握动态。1月21日，丁香园“新型冠状病毒肺炎疫情实时动态”H5页面上线，首次以地图形式实时呈现全国疫情病例分布。截至4月13日，累计浏览量破36亿次。

望亭松是平安好医生抗冠病毒指挥中心专家组成员。1月23日晚，一名乘坐高铁的用户向他咨询。用户反馈有发热、胸闷、咳嗽等症状，通过仔细询问，望医生得知他不久前去过武汉。“因为无法排除感染的可能性，我立即电话联系了该用户。”望医生回忆说，随后我们通知列车长对该用户采取了隔离措施，并联系上当地的疾控中心。经过两次筛查后，最终排除了感染可能性。“这是一整套防扩散应急机制的启动。若真的是病毒携带者，密闭环境下的传播风险就太大了。”

面对疫情，各大互联网医疗机构的医生始终坚守在线上战场，开通义诊专线为公众，特别是湖北武汉居民提供疫情防护指导。1月24日晚，阿里健康定向针对湖北居民，在支付宝上线免费在线问医，随后在手机淘宝上增设入口。

在丁香园副总裁、丁香医生品牌创始人初洋看来，科普同样重要。“只有进行全民健康科普教育，提升健康素养，线上问诊才更有效。”丁香医生组织医生和科普作者，以图文、音频、视频公开课等形式制作了大量防疫科普和辟谣类内容。据悉，丁香园累计发布科普内容3600多条，累计阅读量达35亿次。

针对“宅”家民众的心理问题，各机构推出心理疏导服务。服务对象一般包括一线医护人员，确诊、疑似患者及其家属，还有陷入焦虑的普通民众。

哪里有用药需求，哪里就要跟上供应。2月6日，阿里健康开通“买药不出门”服务，线上开方、送药到家，为患者提供便利。不到三天，页面累计访问量近300万次。之后又推出“缺药登记”“放心购药”等服务。为满足湖北近1300万慢病人群需要，阿里健康设立“湖北地区缺药登记”专区。患者提交信息后，平台将调动全国与湖北当地连锁药店资源寻找急需药品，力争72小时之内反馈。

“一名定居西班牙的华人曾联系我们一位全职医生，反映自己出现了部分症状。但当地疫情形势十分严峻，他既怕感染家人，又不敢去医院。”平安好医生一位负责人说，待医生详细咨询并为他排除了感染可能性后，用户这才松了口气。

随着疫情在全球持续快速蔓延，各机构迅速开设海外平台，贡献中国抗疫方案，积极驰援国际战疫。阿里健康设立“海外侨胞在线咨询”专区。丁香园·丁香医生推出英文版全球新冠病毒实时疫情地图。“微医全球抗疫平台”上线，截至4月9日，累计服务超过300万人，服务范围涵盖222个国家和地区。

武汉大学人民医院互联网医院已举行10场国际视频会议，与美国、意大利、爱尔兰、埃及、赞比亚、坦桑尼亚等国分享诊疗经验，并对中国特有的中医药诊疗做了详细讲解。

内功外力不可缺

对互联网医疗机构而言，医生是核心要素，也是公众关切所在。医生的质量与数量很大程度上决定了诊疗的水平与效率。为保质保量，各机构使出浑身解数。

“1月23日‘新冠肺炎实时救助平台’上线时，微医从入驻平台的36万名医生中邀请了1500名专家作为先头部队，投入线上抗疫。目前参与义诊的医生数量已超过5.4万。”张颂奇说。

平安好医生从线下医疗机构招募专业能力强、临床经验丰富的医学专业人员，组成医疗团队为用户提供及时高效的7×24问诊及多元化服务。这些医生来自北京军区总医院、上海长征医院等中国知名三甲医院。

线上医疗自动化、智慧化水平不断提高。疫情期间，科技的作用可圈可点。协助用户快速筛查初判十分必要。借助医疗数据和学科数据库，微医通过AI导诊、分诊，实现了精准医患匹配和治疗方案匹配，大大提高了问诊效率。平安好医生利用区块链、云计算等技术，保障数据安全，保护用户隐私。

远程会诊也被广泛应用。黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区人民医院2月7日收治了一名发热患者，但不能完全确诊。得益于“微医抗冠公益会诊平台”，1200公里之外的中国人民解放军总医院的专家们完成了会诊，综合判断其为高度疑似病例。

实现行业的可持续发展，借助外力不可或缺。疫情暴发后，国家出台多个政策文件，提到要充分发挥互联网诊疗服务在疫情防控中的作用。2月底，武汉将多家互联网医疗机构在线诊疗纳入医保支付。武汉大学人民医院互联网医院就是其中之一。“之前只是面向重症慢病患者，现在我们已实现线上医保结算全覆盖。”孙璇说。

据介绍，处方由药师线上审核后推送至定点药房，药房核实参保人信息，自动进行医保结算。参保人可通过支付宝、微信等方式支付自付部分。

3月2日，国家医保局、国家卫生健康委联合印发《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》，明确常见病、慢性病患者在互联网医疗机构复诊可依规进行医保报销。3月5日，中共中央、国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，提出将符合条件的医药机构纳入医保协议管理范围。由此，全国多地相继出台具体政策，推出惠民举措。

政策红利的释放，带来的不仅是便捷，还有人们就医观念和习惯的改变。但线上医疗能否实现新的发展，还取决于互联网医疗机构自身的表现。疫情过后，线下医疗逐步恢复，如何留住用户，是整个互联网医疗行业须认真思考的问题。人民群众的医疗健康需求只会增长，修炼内功仍是第一要务。毕竟谁能给公众提供更满意的线上医疗服务，谁才能更受市场的青睐。