【现象】最近，一项发表在《自然气候变化》杂志上的研究表明，如果目前的碳排放继续有增无减，将导致全世界在2100年失去49.5%的沙滩和近13.2万公里海岸线。与此同时，根据世界气象组织的消息，南极前不久经历了破纪录的高温。研究人员发现，由于气候变化导致南极登曼冰川融化加速，可能释放数十亿吨的冰，足以使全球海平面上升近5英尺。触目惊心的数据提醒我们，全球海岸线正在退化，海洋生态保护亟待加强。

【点评】

柔软细腻的沙滩、风光旖旎的海岸线，是不少人旅游度假的目的地。而当海岸线面临侵蚀后退的“沙滩危机”，不仅令人痛心，更成为全球生态保护的重要议题。

海岸线既是“颜值担当”的风景线，也是贸易运输的经济线，更是孕育无数海洋生物的生命线。从全球来看，沙滩占据了海岸线的1/3以上，通常位于人口稠密、工业化程度高、经济繁荣的地区。一旦失去了沙滩这条抵御沿海风暴和洪水的防线，必将严重损害许多国家的海岸经济，对人类将是一个不小的威胁。

从研究结论来看，“沙滩危机”并非危言耸听。今年1月份，有媒体报道称，由于海平面上升，印尼苏门答腊岛南部已有两座小岛消失。而在泰国中部以南的海边，周边土壤遭受海水的侵蚀流失严重。海岸线后退、沙滩消失的原因有很多，比如过度开发利用、台风或者飓风带来的风暴潮侵蚀，以及上游河流冲击泥沙减少等等，但是全球气候变暖导致的海平面上升加剧海岸线侵蚀，无疑是重要因素。

数据更有说服力。据联合国和世界气象组织发布的《2019年全球气候状况声明》统计数据表明，2019年是有仪器记录以来温度第二高的年份。2010年至2019年是有记录以来最热的10年，过去5年也是史上最热的5年。2019年，全球海平面高度已达到有记录以来的最高值。对于控制全球气温升高，联合国秘书长古特雷斯在该声明序言中不无忧心地指出：“我们已偏离了实现《巴黎协定》所要求的1.5℃或2℃目标的轨道。”而鉴于温室气体水平持续上升，全球变暖仍将持续，海平面上升、冰川退缩，将会给地球生态系统和海岸线带来更大打击。

面对气候变化，必须采取行动。目前，国际社会的共识仍有待加强。一方面全球变暖看起来“数字小、效果慢”，给人造成一种“没有那么严重”的错觉，很多人对全球变暖、海平面上升抱持漠然态度。另一方面，一些国家出于自身利益考量，在应对气候变化上缺乏积极性，比如美国宣布退出《巴黎协定》，给全球气候治理带来了更多不确定因素。

在人类共同挑战面前，没有一个国家能置身事外。早在2017年，我国就出台了《海岸线保护与利用管理办法》，将自然岸线纳入海洋生态红线管控。中国积极履行大国责任，提前实现了2020年碳排放强度比2005年下降40%到45%的承诺。这些行动和成绩再次说明，应对气候变化和保护海岸线，必须秉持人类命运共同体理念，各个国家相向而行。

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 05 版）