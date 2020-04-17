办好农民关心的“关键小事”

健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系， 不断提升农民群众的获得感、幸福感和安全感

办好农村“关键小事”，要让更多资源下沉乡村，补齐农村人才短板

“种子化肥不愁了，干部给俺送到家门口”“返岗复工有专车，明儿就启程，都安排得妥妥的”“买药挺省心，服务队帮咱跑腿”……农时不等人，脱贫不能缓，这段时间，各地农村积极恢复生产生活，减小疫情影响，这样的一桩桩小事让老乡们的眉头舒展开来。

可以说，这次疫情是对乡村治理能力的一次考验。农村防线能不能守得住，农产品供应能不能稳得住，农民增收能不能有保障？这些关系经济社会发展大局，也关系全面建成小康社会的成色。我们看到，在抗疫一线，许多乡村干部积极作为，主动当起“广播员”“防控员”“派送员”“协调员”等角色，为打通农产品销路，他们上网直播带货；为稳住农民群众饭碗，他们四处对接用工单位……他们努力解决村里人的烦心事，化解增收路上的新难题，为打赢疫情防控阻击战、决胜全面建成小康社会奠定了坚实基础。

提升乡村治理能力，就是要盯紧这些群众关心的“关键小事”。小厕所，大民生，各地实施的厕所革命不仅改善农村人居环境，也提高了村民生活质量。提倡移风易俗，不少农村把红白理事规定写进村规民约，通过村民自我管理，有效遏制天价彩礼。可见，农村小事不小，抓住了这些“关键小事”，就抓住了解决“三农”问题的切入点，农民群众才能切实感受到更多的获得感、幸福感和安全感。

“上面千条线，下面一根针”，办好农村的“关键小事”，要让更多资源下沉乡村，补齐人才短板。今年中央一号文件提出，要健全乡村治理工作体系，县级是“一线指挥部”，乡镇是为农服务中心，行政村是基本治理单元，是村民自治的主要载体。推动县乡村联动，要进一步畅通“村官”选任渠道，健全基层治理考评激励机制，充分调动乡村干部工作积极性，为乡村引入更多人才。

办好农村的“关键小事”，要发挥好信息化作用。在浙江杭州市戴村镇大石盖村，种菜地、领养“跑步鸡”、美丽庭院评选等小事都搬上了“映山红”平台，实现了农村基层治理智能化管理。在贵州清镇市凤山村，村民拥有自己的信用记录，每一个人的诚信痕迹、诚信积分都和ID关联。近日，农业农村部与互联网企业合作，探索“互联网+”治理模式，提升乡村治理智能化、精细化水平。

“三农”非小事，处处有关键。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，解决好农民关心的“关键小事”， 乡村振兴的壮丽图景一定会越来越近！

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 18 版）