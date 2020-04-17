患难见真情 共同抗疫情

3月26日，中国驻埃及大使廖力强（右）参加由中国国家卫生健康委员会与埃及卫生与人口部联合召开的应对新冠肺炎疫情卫生专家视频会。

中国驻埃及大使馆供图

3月27日，中国驻韩国大使邢海明（右）向韩国高校中国留学生代表发放“健康包”。

中国驻韩国大使馆供图

3月28日，中国政府援蒙第一批医疗物资运抵蒙古国首都乌兰巴托。图为中国驻蒙古国大使柴文睿（右四）和蒙方官员了解医疗用品的性能。

本报记者 霍 文摄

3月29日，中国驻英国大使刘晓明（右一）和山东省赴英联合工作组组长王华（左一）向旅英侨胞代表发放防疫物资包。

中国驻英国大使馆供图

驻韩国大使馆

暖心关怀和亲切问候

本报驻韩国记者 马 菲

“希望同学们科学合理做好个人防护，让家人放心。”近日，在中国驻韩国大使馆，邢海明大使为留学韩国的中国学子举行了“健康包”发放仪式，并为学生们送上来自祖国的暖心关怀和亲切问候。邢海明鼓励学生们在做好防护措施的同时，妥善安排好学业，早日成才，报效祖国。

近来，韩国境内疫情蔓延速度虽有所放缓，但境外输入性病例增多，小规模聚集性感染事件仍有发生。面对疫情发展新形势，韩国政府再度强化防疫措施，包括延长“社交距离严守期”，强制所有入境人员进行两周隔离等。

在这一特殊时期，中国驻韩国大使馆领保热线的接入量较平时增加了数倍。使馆重视保护在韩中国公民的健康与安全，认真倾听每一名侨胞的诉求，并提出可行性建议。

韩国有大量中国留学生。截至2019年年末，在韩中国留学生有近7万名。作为旅韩学子的坚强后盾，使馆始终牵挂着学生们。近期，邢海明同在韩留学生人员和教师代表进行了在线视频交流，就疫情防护方面需要注意的事项、使馆能在哪些方面提供帮助等问题逐一作出解答。此外，使馆同韩国教育部及各高校保持着密切沟通。邢海明致函韩国200多所大学校长，促请韩方照顾好中国学生，帮助他们解决实际困难。很多中国在韩留学生由衷地表示：“使馆的帮助让我们深切感受到了祖国对海外学子的关怀！”

当前，使馆及时向在韩中国公民发布领事提醒，内容涵盖出入境政策调整、疫情防护、就诊渠道等方方面面。使馆还同韩国外交部、法务部等政府部门保持顺畅的沟通，积极协调韩方为在韩中国公民提供便利，维护他们的合法权益。“对我们而言，中国公民的平安是最大的欣慰。”总领事邓琼的话，代表了每一名使馆工作人员的心声。

除全力保护中国公民权益外，使馆在助力中韩两国合作抗疫方面也发挥了积极作用。在使馆的协调下，中国目前已先后向韩方提供了两批口罩、防护服等医疗物资。

邢海明大使通过接受媒体采访、发表署名文章、邀请中韩医疗专家连线对话等方式，向韩国民众全面介绍中国抗疫情况及相关经验，并表达中国对韩国抗击疫情的支持。

3月13日，在两国外交部牵头下，中韩率先成立了全球首个应对新冠肺炎疫情联防联控合作机制，并举行了首次视频会议。邢海明大使表示，疫情防控期间，中韩保持密切沟通协调，充分体现了彼此间的友好情谊。“相信经历了疫情考验的中韩友谊会更加深厚。”

（本报首尔电）

驻英国大使馆

守护海外学子健康安全

本报驻英国记者 许立群

3月31日，在中国驻英国大使馆，山东省赴英联合工作组为旅英中国留学生举办了第二场“携手抗疫赢胜利 祖国永远在身边”在线交流慰问会，就新冠肺炎的医学防护等专题开展讲座，并回答了大家关心的问题。

中国驻英国大使刘晓明在慰问会上表示，全球疫情仍在蔓延，祖国人民始终关心和牵挂广大海外侨胞的健康和安全，“驻英使领馆永远是大家的坚强后盾。”

目前，英国新冠肺炎确诊病例持续增加，疫情形势较为严峻。中英两国教育交流密切，在英中国留学生约有22万人。中国驻英国使领馆通过多种方式，守护海外学子的健康安全。

在使馆的积极协调下，山东省赴英联合工作组于3月28日抵达英国。工作组中有医疗卫生及心理健康方面的专家，与他们同机抵达的，还有为广大旅英侨胞准备的口罩、温度计、一次性手套等医疗防护物资和新冠肺炎防护手册。

在英国的5天时间里，工作组在使馆的支持下，密集举行了9场线上交流活动，为中国留学生、中资机构等人员开展了防疫科普讲座以及心理健康疏导，吸引了数万人在线观看。工作组的到来让广大旅英同胞充分感受到了祖国的支持和关爱，很多人表示：“我们将努力做好自我防护，让祖国人民放心，让国内亲人安心。”

为解决学生们的实际困难，使领馆多次发布领事提示，开通应急电话，为在英留学生提供全方位的支持。近来，使馆已与150多所英国高校的中国留学生建立了直接交流渠道，及时回应他们的关切。使馆还与英国外交、卫生、教育等部门及警方进行密切沟通，要求英方全力保障中国留学生的正当权益。

在中国外交部的协助下，使馆与国内各部门积极沟通，争取到了更多医疗物资，为留英学子发放“健康包”。使馆还克服重重困难，与国内航空公司磋商，帮助未成年留学生回国。

“我们把每一位学子的安危冷暖系于心间，绝不落下任何一位同学。”在与同学们的交流中，刘晓明大使的真诚话语，令海外学子备感温暖。许多留学生表示，使馆在疫情期间的行动，让他们感受到祖国对每一位海外游子的深情关爱。“我们愿努力为中英合作抗疫贡献一份力量。”

（本报伦敦电）

驻阿根廷大使馆

两万公里“爱心传递”

本报驻阿根廷记者 姚明峰

3月27日，阿根廷卫生部官员古斯塔沃在首都布宜诺斯艾利斯的埃塞萨机场，等待接收一批中国抗疫物资。看到物资从传送带缓缓运出机舱，古斯塔沃激动万分：“自从得知中方将向阿根廷捐赠抗疫物资后，我们就一直盼望着。感谢中国！”

这批物资来自浙江杭州，包含口罩、防护服、护目镜和红外线体温枪等，是中国向阿方捐赠的首批抗疫物资的主体部分。

新冠肺炎疫情在阿持续蔓延。目前，阿根廷执行了“全民隔离”措施，并于3月12日起宣布进入为期一年的卫生紧急状态。3月17日，阿根廷总统费尔南德斯在与中国驻阿根廷大使邹肖力会见时，向中方提出了物资支援的请求。中国驻阿大使馆与国内紧急联系沟通。与阿根廷很多城市有着友好往来的杭州，率先发起了一场跨越万水千山的“爱心传递”。

杭州不仅与著名的冰川城市卡拉法特是友好城市，还曾与布宜诺斯艾利斯先后举办过二十国集团领导人峰会。近年来，杭州与阿根廷多个城市在商务、旅游、文化等领域交往日益密切，希望通过物资捐赠，将中阿两国携手抗击疫情的情谊与温暖传递到阿根廷。

由于新冠肺炎疫情在全球多点暴发，国际主要物流通道受阻。为使物资尽快运抵阿根廷，我驻阿使馆与杭州市政府密切联系、及时沟通。从紧急生产、装箱打包到协助办理手续、联系物流公司，使馆全体工作人员克服各种困难，在不到10天时间里，就接到了埃塞萨机场的海关通知。

中方快速将首批捐赠物资落实到位，赢得了阿各界的赞赏。很多民众在使馆的社交媒体页面留言，表达对中国的感激之情。费尔南德斯总统对邹肖力大使表示，这批物资将对阿根廷的疫情防控工作发挥重要作用，“谢谢中国！谢谢杭州！”

在紧急调集医疗援助物资的同时，使馆全力协调两国医疗团队举行视频会议，交流疫情防控经验。3月20日，浙江大学医学院附属第一医院的医疗团队同阿卫生部长冈萨雷斯等官员及阿方高级别疾控团队进行了连线。与会中方专家的专业涵盖传染病科、呼吸内科、重症科、检验科等，他们向阿方介绍了有关新冠肺炎疫情的诊疗和病例救治经验，并向阿方提供了《新冠肺炎防治手册》。冈萨雷斯对中方专家的倾囊相授深表感激，期待同中方团队保持密切沟通合作。

使馆从阿卫生部了解到，阿根廷仍面临新冠肺炎病毒检测试剂盒和呼吸机短缺的难题。在使馆帮助下，就在第一批物资抵达阿根廷的同时，第二批捐赠抗疫物资已经启程。跨过两万公里的漫漫路程，阿方急需的医疗物资正送往阿根廷医务工作者手中。

（本报布宜诺斯艾利斯电）

驻蒙古国大使馆

增添携手战胜疫情的信心

本报驻蒙古国记者 霍 文

自蒙古国3月10日发现首例新冠肺炎病例以来，随着病例数增加，一直面临着医疗物资短缺的压力。在中国抗疫最艰难的时刻，蒙古国总统访问中国并捐赠3万只羊支援抗疫。投之以桃，报之以李。在中国驻蒙古国大使馆的大力协助下，中方为蒙方支援医疗物资、交流抗疫经验，助力蒙古国防控疫情。

近日，在使馆协调下，中国政府援蒙第一批医疗物资运抵蒙首都乌兰巴托，包括核酸检测试剂盒、口罩、防护服等。在物资交接仪式上，中国驻蒙古国大使柴文睿表示：“中国人民不会忘记蒙古国人民的深情厚谊，将尽最大可能向蒙古国提供抗疫援助。”蒙古国副总理恩赫图布辛表示衷心感谢：“中国政府的援助，为蒙古国战胜疫情增添了信心！”

病毒没有国界，是人类共同的敌人。中国驻蒙古国大使馆尽己所能，帮助当地民众全面了解疫情，进行科学防护。在该国发现首例确诊病例后，使馆即向蒙方提供了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（第七版）》等资料。

柴文睿大使还密集接受了多家当地主流媒体采访。在采访中，柴大使多次强调，国际社会只有开展密切合作，人类才能最终战胜疫情。

使馆与蒙古国媒体的密切互动，让当地民众对新冠肺炎疫情防控有了更全面的了解，赢得了人们的好评。蒙古国卫生部官员表示，中国提供的疫情防控经验对蒙方起到了积极的作用。

使馆还同蒙方就合作抗疫保持密切沟通，回应蒙方关切。蒙古国政府多次向使馆提出，希望同中国医疗专家召开视频会议，了解中方疫情防治的临床经验。在使馆的积极推动下，中国国家卫生健康委员会、北京大学人民医院等国内有关部门和医疗机构已多次与蒙方组织了双边和多边视频会议，交流新冠肺炎的预防诊断、临床用药、医疗护理、重症救治等经验，并解答蒙方医护人员在实践中的问题。

蒙古国卫生部门高度重视使馆协调组织的会议。蒙卫生部长萨仁格日勒每次都亲自带领该国疾控中心、卫生系统官员和各大医院的一线医疗专家代表参加会议。目前，蒙古国在新冠肺炎临床治疗的各个环节都借鉴了中方的经验。“中国同事提供的疫情防控经验非常宝贵，对蒙古国完善新冠肺炎诊治方案提供了重要参考。”萨仁格日勒表示：“蒙方愿同中方加强疫情防控合作，携手战胜疫情。”

（本报乌兰巴托电）

驻埃及大使馆

推动医疗研究成果共享

本报驻埃及记者 黄培昭

“中国有哪些抗疫举措可以为埃及所借鉴？”“可否介绍一下中国对埃及物资援助的情况？”“埃中两国开展了哪些抗疫合作？”3月25日，中国驻埃及大使馆就中国抗击新冠肺炎疫情召开了第六场视频记者会。来自埃及各主流媒体的记者踊跃提问，希望深入了解中国抗击疫情的相关经验。记者会持续了一个半小时，中国驻埃及大使廖力强对问题一一进行详细解答。

当前，埃及处于抗击疫情的关键时期。埃总理马德布利表示，该国单日确诊病例数在未来一段时间会继续上升，并宣布将在全国范围内实施的宵禁延长至4月23日。使馆与埃及媒体保持积极互动，介绍中国抗疫经验及中埃合作情况。

使馆多次举行视频记者会，通过网络直播形式，介绍中国抗击疫情的进展、复工复产情况及中埃合作抗疫的具体措施。记者会吸引了大量当地民众在线观看，人们希望从中汲取中国疫情防控的经验。

自疫情发生以来，中埃双方一直就抗疫合作保持着密切沟通。中方迄今已向埃方提供了两批医疗物资援助，包括N95口罩、新冠肺炎病毒检测试剂盒、防护服等。为帮助埃及遏制疫情进一步扩散，使馆大力协助两国交流新冠肺炎病例救治经验，推动医疗研究成果共享。目前，使馆已将最新的新冠肺炎诊疗方案提供给了埃及卫生部。

使馆还协调组织两国医疗卫生专家举行多场视频会议。在3月26日举行的视频交流会上，来自中国国家卫生健康委员会的专家从新冠肺炎的流行病学特征、疫情防控策略、临床诊治等方面交流了中方经验，解答埃方医疗专家在诊疗中遇到的具体难题。与会的埃方医护人员纷纷表示：“感谢中方提供的技术支持！中国的抗疫实践经验，是值得我们借鉴和学习的珍贵资源。”

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 17 版）