今年气象水文年景总体偏差坚决守住水旱灾害防御底线

人民网北京4月16日电 （记者王浩）记者从水利部获悉：据预测，今年气象水文年景总体偏差，加之新冠肺炎疫情对备汛工作的影响，水旱灾害防御形势十分严峻。今年水旱灾害防御应盯住三大风险，将超标洪水、水库失事和山洪灾害的防范应对作为重中之重，坚决守住水旱灾害防御底线。

水利部提出，牢牢盯住水旱灾害防御的风险隐患和薄弱环节，采取有效措施化解风险，保障安全。各地各部门要及时准确预测预报，修编预报方案，加密监测频次，强化联合会商，努力提高预报精准度、延长预见期。编制和完善江河、城市的超标洪水防御预案。

强化大中型水库汛限水位监管和规范调度运用，农村水电站和淤地坝参照小型水库要求，确保安全度汛。山洪灾害防御要确保监测预警平台良好运行，全力避免人员伤亡。

针对工作部署、督导检查、追责问责等环节，研究创新工作方式，采取超常规措施，确保各项防范应对工作有效开展。进一步加强与应急等部门的协调配合，完善衔接机制，共同做好防汛抗旱工作。

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 06 版）