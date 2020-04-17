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通过铁路、航空、公路

返汉离汉人员一周内达66.1万人次

2020年04月17日08:54 来源：人民网－人民日报

近日，在武汉火车站，一列火车缓缓进站，离汉旅客即将登车。
　　本报记者 李 舸摄

近日，武汉市民乘坐轮渡过江。
　　本报记者 李 舸摄

据新华社武汉4月15日电  （记者李伟、王作葵）记者从湖北省新冠肺炎疫情防控工作指挥部新闻发布会获悉：离汉通道管控解除一周内，通过铁路、航空、公路返汉离汉复工复产人员共66.1万人次，日均9.44万人次。

截至目前，除北京以外，铁路恢复武汉全市包括三大火车站在内的17个客站出发业务，民航恢复除北京以外的国内航线业务，9家长途汽车客运站恢复市域、省内公路客运运营。城市公交恢复346条运营线路，线网恢复规模占全网的70％，轨道交通恢复7条线路，3条有轨电车、两条轮渡航线恢复运营，1.5万辆巡游出租车恢复运营。

据介绍，4月8日零时解除离汉通道管控后，在途车辆已恢复到平常的80%。通过利用智慧交管系统，科学组织交通，确保主次干道、过江隧道、环线、高架桥的畅通。

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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