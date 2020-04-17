弱视儿童在家如何训练？做好这5点很重要

如今，随着身边孩子近视的越来越多，视力问题成了不少爸爸妈妈关心的重点。很多家长开始限制孩子看手机和电视，却忽略除了近视，还有对孩子未来生活影响更大的弱视和斜视。

弱视是儿童发育期的常见眼病，发病率约为1%~4%，屈光不正（近视、远视、散光）是儿童弱视的主要原因，主要是由于儿童在视觉发育关键期及敏感期内，单眼或双眼屈光不正，没有及时矫正，导致单眼或双眼视力减退。

弱视需要早发现、早治疗，并且需要持续戴镜和弱视训练，并定期随访。一般认为，3~6岁是弱视治疗理想时期，年纪越小可塑性越大，超过12岁治疗效果不大，成人恢复基本无望。

疫情期间，儿童不方便就诊，在家也要坚持进行视觉训练。怎么做呢？

第一，坚持戴好眼镜。戴眼镜的目的是获得更清晰的视觉刺激，平衡双眼的调节，因此无论看远看近都需要佩戴。有些孩子觉得不好看，不愿意戴眼镜，家长需要进行正确的引导，多点耐心，或采取一些奖励措施。

第二，坚持遮盖和视觉训练。判断弱视治愈的临床观察时间需要3年，弱视眼视力达到正常后也会出现回退现象，因此弱视眼需要进行长期的随访和视觉训练。

疫情期间，家长要监督孩子做好眼遮盖训练，遮盖时间需遵医嘱。同时，每天监督孩子按时完成弱视训练，训练强度和方案需遵医嘱。训练过程中，孩子可能会出现反抗情绪，家长需及时安抚和沟通。

第三，使用电子产品需适度。需要注意的是，看电子产品不等于弱视训练，反而会产生视觉疲劳等危害。因此，电子产品的使用需要可控和适度，不能持续时间过长，也不能在黑暗的环境下观看，家长需正确引导孩子。

第四，纠正孩子揉眼睛的坏习惯。很多孩子喜欢揉眼睛，尤其是长时间用眼后，手上的细菌很容易使眼部受到感染。家长需要叮嘱孩子不能揉眼，如果感觉眼睛不太舒服，轻轻眨眨眼，或者用棉签在眼睑皮肤上轻揉，手不要碰到眼睛。

第五，疫情解除后及时复诊。弱视治疗需要坚持复诊，及时更换眼镜和评估弱视程度，以便更改遮盖频率和调整弱视训练方案，尤其对于中重度弱视的儿童，如果家庭训练方法无效，仍需到医院进行视觉训练。故当疫情解除后，家长仍需及时带患儿到医院进行复诊。

本文由天津市宝坻区人民医院眼科副主任医师贺玮进行科学性把关。