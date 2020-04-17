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孙春兰率中央指导组赴仙桃市考察

抓好常态化防控工作要从每一个人做起

2020年04月17日08:05 来源：人民网－人民日报

　　新华社武汉4月16日电  （记者胡浩、赵文君）为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署，中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰16日率中央指导组赴湖北省仙桃市，考察防护物资生产和常态化防控工作情况。

　　孙春兰来到彭场镇无纺布生产企业，深入了解企业复工复产、防护物资生产一线情况。她说，疫情发生以来，湖北很多防护物资生产企业以大局为重，克服劳动力不足、原材料短缺、资金周转困难等问题，迅速复工复产，累计生产N95口罩超过1100万只，医用外科口罩8000万只，医用防护服370万件，为疫情防控作出了重要贡献。要优先保障防护物资生产企业用工、资金、物流、关键原辅料供应等需求，支持企业一方面落实落细防控要求，提升每个员工的科学防护意识，另一方面在确保产品质量的前提下，保持产能增长，更好地满足疫情防控的需要。

　　在沙嘴街道刘口社区、文化美食街“沔街”，孙春兰详细察看各项防控措施落实情况。她指出，当前湖北疫情进入常态化防控阶段，社区防控一刻也不能放松，要及时查找和堵住漏洞，落实进出人员“身份必问、信息必录、体温必测、口罩必戴”要求，压实公共场所经营单位防控主体责任，减少人员聚集，做好环境消杀，有序恢复正常生产生活秩序。要坚持从每个人做起，把防控导则要求转化为群众的自觉行为方式，强化自我防护和管理意识，让健康生活习惯常态化。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月17日 03 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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