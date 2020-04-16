工信部：推动惠企援企政策落地 帮助纺织企业拓展市场空间

人民网北京4月16日电 （王国菁）16日，国务院联防联控机制就民营企业、中小企业有序推进复工复产情况举行发布会。会上，工业和信息化部产业政策与法规司司长许科敏表示，轻纺行业是保障和改善人民生活、吸纳就业的重要民生行业，也是我国具有国际竞争优势、出口比重比较大的行业，同时也是产业链非常完整的一个产业。

许科敏介绍，面对疫情，在认真做好疫情防控的前提下，纺织行业积极推进企业复工复产，例如口罩、防护服及其上下游配套企业在春节后已经全面复工复产，为疫情的防控作出了重要贡献。2月中旬起，纺织行业已开始全面推动复工复产，浙江的网上轻纺城交易平台2月10日就率先复业，线下的轻纺城市场也于2月18日起复业，确保了纺织面料贸易的顺畅，同时也带动了当地印染产业的复工复产。据中纺联对13个省份28个重点纺织产业集群的7.5万家纺织企业的调查，复工率已经达到90%，职工返岗率达到86%。

许科敏表示，当前，国际疫情快速蔓延，纺织行业特别是中小纺织企业反映存在三方面困难：一是需求不足。从国内看，1-2月国内市场限额以上的单位服装鞋帽、针纺织品零售额同比下降31%。从国际上看，3月以来大量出口订单出现延迟或者取消，新增订单也大幅减少。据中国棉纺织行业协会对100多家重点企业的调查结果，反映订单不足的企业占比达到63.6%。

二是行业稳就业压力加大。订单减少的压力正在沿着产业链向上游传导，将会对纺织行业的产业链的正常运转产生影响，行业的就业形势趋于严峻。

三是企业反映资金紧张。受订单下滑及退单等影响，纺织企业的原料及成品的库存积压增加，特别是化纤行业，由于连续化的生产不能停工，面临着极大的库存压力，占用资金量也在加大。

许科敏指出，针对企业反映的突出问题，各级政府部门都在积极地行动。一是推动已出台的惠企援企政策的落地。一些地方也在出台一些帮助纺织行业解困的措施。

二是帮扶企业转型转产，稳定经营。比如一些纺织企业在通过转产防护服等防护用品维持了正常的运营和职工队伍的稳定。

三是多措并举帮助企业拓展市场需求的空间，比如山东省开展了“厅长卖纱”的活动，向全国买家推介山东的纱线。江苏的红豆加快布局智慧生产、智慧仓储、智慧门店，积极拓展网上销售，今年以来线上销售占比提高了10%。

四是发挥信息技术支撑作用，推动产业升级。围绕产品的研发、生产制造、全球营销等产业链的各环节，推动企业向信息化、智能化转型，支持企业增品种、提品质、创品牌，拓展多层次多渠道的消费市场。