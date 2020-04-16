教您几个居家练习羽毛球小招数

实习记者 卓然

疫情期间，广大羽毛球爱好者暂时还不能到体育馆和球友切磋球技。那么，手痒了怎么办？其实球友们在家里也可以进行一些羽毛球练习，完成某项技术细节的突破，或是做一些针对性的练习。如此安排既能过过球瘾又能增长球技，一旦“出关”，就可以给球友们一个惊喜。

首先，在家可以进行基础性训练。比如每天进行挥拍练习，保持球感。在练习时，一手持拍，以手腕为支点，绕圆或是八字都能很好地练习手腕的灵活性。在进行正手挥拍练习过程中，可单手持拍，抬至胸前高度，手腕尽量向上翻摆，然后上下挥动。而进行反手挥拍练习时，则以手腕为支点，左右挥拍。挥拍时，注意大拇指的发力和食指的支撑，这是纠正动作的关键。

打羽毛球的人都知道，学会运用手腕力量非常重要，因此在家可找一瓶矿泉水等物品握在手中，然后左右摆动，以此练习正、反手手腕的转动和发力。

除了挥拍练习外，颠球练习也能提升手感，锻炼手指、手腕的控制力。颠球的花样很多，有正手颠、反手颠、正反手交替颠球等，它可以增强对球落点的判断。熟练后可以增加一些前、后、左、右轻切球头，还有搓球的动作。

在熟悉了一些基础动作后，还可以进行个人专项突破的练习。比如正手高远球练习，可以用绳子悬挂羽毛球，将高度调整到自己拿拍、手伸直时，羽毛球在拍面中上区的位置。练习时，挥拍动作要连贯，手腕挥动速度要快，还要注意侧身转动时用上腰部的力量。

在反手高远球的练习中，要将拍子举高，拍面要正，朝向前方，手腕用力，在击球瞬间用大拇指往前顶。动作尽量快而有力，这可以练习增加挥拍速度和手腕发力。

很多羽毛球爱好者对反手发短球的“威力”印象深刻，无论看双打比赛或是自己平时打球，发好反手短球都能带来一定优势。而反手发短球的难度在于发球太低容易下网，太高又容易被对方扑死。居家练习时，就可以通过反复多次的练习，找准手指、手腕发力的感觉，找到拍面与球头的最佳角度。

当然，大家也可以做一些羽毛球小游戏。比如反手短球打进杯子等。如果家里条件允许，还可以进行对墙击球的练习。方法是找一面平整墙壁，起初可站在距离墙面较远的地方，在适应了球速后，逐渐缩短击球人与墙面的距离，熟悉节奏不同的击球速度。