私菜不进公盘 夹菜必用公筷——西安推广健康餐饮新风尚见闻

中午时分，记者走进西安曲江大悦城的一家连锁餐饮店，只见食客隔位而坐，餐具“公私”分明，错落有致又卫生整洁。“公筷私筷换着用，刚开始还有点不习惯，但现在卫生要求高，分着吃舒心也放心。”一名食客说。

自西安恢复堂食以来，西安市多个部门宣传倡导健康餐饮新风尚，号召市民与饭店使用公筷公勺，优化文明就餐方式。

陕西省人民医院临床营养科副主任医师张英认为，分餐能够减少接触，保持社交距离，更能有效防止食源性疾病传播。疫情之下人们更加关注健康饮食，是推广健康餐饮新风尚的契机。

在西安饭庄高新店的一个包间，一名服务员正在摆放从消毒柜里拿出来的餐具。“过去客人进来前就要把餐具摆好，现在是等客人落座后，再拿出来冒着热气、带着温度的餐具，让客人放心。同时，我们还会提示客人分餐或用公筷公勺。”她说。

“分餐或者提供公共餐具，会增加我们工作量，但为了安全也能接受。”西安饭庄高新店店长陈元元说：“我们有两种模式供客人选择：可以完全分餐上‘私菜’，也可以上盘餐提供公筷公勺。相对来说，使用公筷公勺更符合中餐习惯，也更容易被接受。”

记者采访注意到，餐饮店越规范就越重视顾客卫生体验。西安曲江大悦城运营公司副经理马宁说，相对大众化门店，连锁餐饮企业自身管理意识强，过去就一直提供公勺公筷，现在推广起来更容易。

好习惯的养成，需要一个逐渐引导的过程。西安市委文明办负责人表示，全市7万余家餐饮单位目前已实现文明用餐提示标语全覆盖。同时，西安正以“网红经济”、汉服表演等群众喜闻乐见的形式，在秦兵马俑景区、大唐不夜城、回民街、永兴坊等热门景点和美食街区开展特色推介活动，努力将健康饮食新风尚传播开来。（记者徐汉、吴鸿波）