甘肃瓜州农户“牛气生活”：“精细账本”不再赚辛苦钱

在甘肃酒泉市瓜州县，农民从原先守着耕地赚辛苦钱，到如今发展牛产业，日子也越过越“牛气”。瓜州县河东镇双泉村村民孔宪福看着圈里肉牛体格壮实、毛色发亮，他说，“再也不用辛苦赚钱”。

孔宪福现年66岁，家中5口人，120亩耕地种植玉米、小麦、甘草、葵花等农作物，辛苦一年收入几万元。但从2018年开始，瓜州县河东镇鼓励发展牛产业，他便积极响应政府号召，成为村里发展牛产业的第一人。后来，他还拿着银行贷款30多万元和卖羊收入的16万元，以每头1.2万元的价格又调引17头安格斯牛，短短11个月时间，就赚了6万元。

“安格斯牛养殖起来比较容易，成本也低。”相比于原先种地，孔宪福算了一笔成本账，1亩地玉米就可养1头牛，而1头牛的纯收入又相当于种15亩地小麦或玉米纯收入。

看到牛产业的良好经济效益，去年孔宪福又调引18头西门塔尔基础母牛，经过1年的精心喂养，如今已顺利产下11头小牛犊。在孔宪福看来，养30多头牛，早晚各喂一次料，中午喂一次草和水，总共也就2个多小时，其他时间可以干地里的活，时间自由。

“240平方米的养殖小区，总投资2万元的圈舍，乡政府补贴l.8万元，我只花了2000元的钢管材料费及人工费。购置饲料搅拌机，总共花了1.7万元，政府又补贴了1万元。只要养殖方面有困难，乡政府都会帮着解决，在养牛方面支持很大。”孔宪福说。

和孔宪福家一样的还有该镇六道沟村村民夏国芳，原本家里有70亩地，还租了60亩，以前主要种植玉米、小麦等农作物，3年下来赔了20多万元。2018年，在乡政府的引导下，夏国芳从邮储银行贷款30万元开始养牛，分两批调引21头带胎西门塔尔基础母牛，不到1年时间，平均以每头8500至9000元的价格，出售14头小牛犊，卖了13万多元，贷款也还了10多万。

在瓜州县河东镇福万家农民合作社联合社草畜产业一体化示范园区生产车间里，精饲料加工设备嗡嗡作响，工人们正在紧张有序的加工饲料。另一边，牛羊交易市场里100多头育肥牛吃着饲料。园区内除了牛群之外，还有一捆捆青贮玉米和秸秆饲草包，“粮改饲”也是这里的风景线。“种养结合、以种带养”，农业产业增效、贫困群众增收、乡村振兴增颜值，全靠河东镇的牛产业。

“以前没有园区，农户都要去八九公里以外的邻近乡镇加工饲料，价格高而且路途远，现在4个合作社社员和周边农户都来园区加工饲料，在这里加工饲料还会添加微量元素。贫困户轮流到园区务工，根据出工记录参与年底分红。截至目前，已加工玉米、豆粕等精饲料200多吨。”瓜州县河东镇六道沟村党支部副书记李红明说。

2018年以来，瓜州县河东镇以“粮改饲”为契机，紧盯肉牛养殖、饲草种植产业，因地制宜盘活资源，按照统一调引、统一贷款、统一保险、统一管理、统一出售、分散养殖的模式，延伸“种、养、加”产业链，走出小群体，大规模发展路子。

为完善牛产业链，瓜州县河东镇依托福万家合作联社建成占地面积19000平方米的集牛羊交易、饲料加工，牧草收购、打包、仓储、肉牛标准化育肥为一体的综合性草畜产业一体化示范园区，购进苜蓿液压打包设备、玉米青贮收获机、精饲料加工设备，解决农民牧草收购外运、饲草青储饲料加工、牛羊交易问题。

瓜州县河东镇副镇长蒋兴年说，目前，河东镇优质肉牛品种安格斯、西门塔尔基础母牛存栏量达到1300余头，养殖农户达到260户，全镇青储玉米种植面积5000多亩、优质苜蓿留床面积10000亩，形成种养加产业闭环。下一步，该镇计划利用3至5年时间，肉牛饲养量突破10000头，紫花苜蓿、青储玉米等优质牧草面积累计达到40000亩，使河东镇成为酒泉地区最大的肉牛繁育基地和万亩优质饲草种植基地，引领瓜州肉牛养殖产业发展，使种草养牛成为富民增收的支柱产业。(魏金龙 马晶晶 焦扬)