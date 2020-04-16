“共享与合作是最好的药方”

4月12日，中国专家组在伊拉克架设CT设备。

新华社记者 张 淼摄

“砰砰砰……”听到远处传来阵阵枪声，陈淮没有惊慌。他继续与对面的当地放射科医生交流，讲解CT检查新冠肺炎的要点。

陈淮来到伊拉克已一月有余。他是广东省广州医科大学附属第一医院放射科主任医师。3月7日，他和中国红十字会总会派遣的志愿专家团队一行7人，从广州飞赴伊拉克巴格达，支援伊拉克新冠肺炎疫情防控工作。“一下飞机，我们看到用中阿双语写的巨大横幅，中文是‘守望相助，共克时艰’，当时就觉得很感动。”

此前，伊拉克各界援赠中国78吨医疗物资并附诗：“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”这一次，中国专家组带着援助的核酸检测试剂盒、口罩、防护服、重症医疗抢救设备等防疫物资，一起来了。

“青天同一色，风雨共兼程。”新冠肺炎疫情来势汹汹，在全球蔓延。在这场全球合作抗击疫情行动中，中国贡献给世界的，不仅有雪中送炭的物资援助，更有携手抗疫、共克时艰的团结合作精神。

枪炮声中援外战疫

与专家组的许多成员一样，这是陈淮第一次来到伊拉克。回想3月7日，陈淮在科室上班，突然接到电话，需要派人支援伊拉克。“我想，任务紧急，还是自己上比较合适，就给老婆打了个电话，让她把我的衣服收拾好。她也是医生，很支持我。3个小时后，我们集结出发了。”

伊拉克疫情、战事叠加，专家组很快投入工作，开始了这场枪炮声中的战疫。分拣捐赠物资、进行视频连线、起草防控方案、举办座谈培训、宣传防疫知识……最初的一周，为了迅速摸清当地情况，成员们几乎都睡不到五六个小时。去较远的城市走访时，专家组早上7点出发，一到达就开始第一场讲座，下午4点才吃上午饭，然后接着座谈，到夜里11点结束工作。

很快，当地民众开始戴口罩，一些城市实施宵禁，中国专家组的建议起了作用。陈淮记得，专家组去巴士拉座谈时，当地卫生局官员询问疑似病人如何处理，因为伊拉克只有位于首都巴格达的中央实验室可以做核酸检测，专家组建议在当地进行咽拭子采样，然后送到巴格达检测，以避免疑似病例流动造成交叉感染。这位负责人听完后，直接签署了命令给医疗机构，要求按这样执行。

“真的没想到，我们的建议会立竿见影、形成决策。”陈淮说，“他们非常信任中国经验，因为交流太热烈，很多安排为一小时的会面，都谈了两个多钟头。”

带着口罩、防护服和防弹衣，从伊拉克最南部的巴士拉到北部库尔德自治区，从油田、电站到联合国驻地，中国专家组马不停蹄地走访并分享经验。一开始，当地医务人员称呼他们为“医生”，后来都改叫“亲爱的朋友”。

在巴格达，中国专家组援建了一座新冠病毒核酸检测实验室。看着中国专家又是选址策划，又是组装设备，又是给医护人员进行培训，凡事都亲力亲为，长时间穿戴防护设备后脸都变得红肿，巴格达医学城医院院长动情地说：“你们中国人来到这里就是为了帮助伊拉克，你们体现了人道主义精神。人道主义精神使我们团结在一起。”

3月25日，经过两周改造、设备安装调试和预实验，实验室在巴格达医学城医院揭牌，整个伊拉克为之振奋。专家组领队、广东省红十字会社会赈济部副部长陶中权告诉记者，现在实验室已经检测了2000多例标本，缓解了伊拉克检测能力不足的燃眉之急。

虽然工作繁忙，在伊拉克的日子却不乏暖心的事。团队成员、广东外语外贸大学阿拉伯语语系讲师艾河旭发现，当地媒体持续对中国专家组的工作进行报道，伊拉克人民也纷纷在社交媒体上点赞这些新闻。有一次，在医学城附近，有小商贩看专家组成员穿着红十字会的衣服，便问他们是哪里人。“后来，我们在旁边躲雨，他跑了几百米，送来好多糖果。他说中国人很友好，希望共渡难关。”

抗疫“宝典”接力完成

新冠肺炎疫情发生后，中国秉持人类命运共同体理念，向有需要的国家提供力所能及的支持和帮助，中国专家组一批批集结出征。3月17日，浙江省组建共12人的中国抗疫医疗专家组赴意大利协助应对疫情。除了优秀的一线医护和重达9吨的防疫物资，医疗队还带去了一本书。

专家们带去意大利的这本书，全称是《新冠肺炎防治手册——浙江大学医学院附属第一医院临床经验》。这次应对疫情，浙江大学医学院附属第一医院创下了医护人员“零感染”、疑似患者“零漏诊”、确诊患者“零死亡”的“三个零”奇迹，专家组组长、浙江大学医学院附属第一医院常务副院长裘云庆说：“我们希望，能把我们总结的经验带给他们，让他们少走弯路。”

手册内容涵盖预防、诊疗、重症护理等，中文版有近70页。据媒体报道，在意大利的医院，手册被当地的医生随身携带。如今，这本手册已有意大利语、西班牙语、法语、德语、日语、韩语、泰语、波斯语、印尼语、塞尔维亚语、阿拉伯语等10多个版本，在由马云公益基金会、阿里巴巴公益基金会共同发起的全球新冠肺炎实战共享平台上，手册被200多个国家和地区的用户浏览和下载。这背后，离不开各国志愿者团结一心的线上接力。

“最初接到这个项目时，我们都非常兴奋。之前总觉得翻译离前线远了些，终于我们也能为战疫出力了！”阿里翻译众包平台产品运营管陶然，是这次手册翻译志愿者招募管理的负责人，兴奋之余，她感觉自己肩上的责任很重。“这是全人类的共同战疫，我们不仅要完成，而且要做好！”

很快，管陶然和同事们在阿里翻译众包平台“做到！”网发出邀请，各国志愿者们申请加入的信息一条条发来。“嗨，我在韩国，我很乐意加入”“非常好的项目，我很想尝试”“手册很实用，我也想奉献自己的力量”……

由于不同语种涉及到多国的志愿者，大家时区不同，随时随地在线沟通是常态。有时候管陶然在北京的半夜醒来，发现俄语群聊得火热。她不懂俄语，用了翻译网站才知道，大家在讨论一些缩略语的意思，推敲翻译的细节。

防治手册涉及很多医学专业词汇，对不少译员来讲是个“难啃”的挑战。北京第二外国语学院葡萄牙语系学生李小白，用了一个周末时间完成分配给他的中译葡任务。“边查边学的过程，主要时间都花在术语理解上了，有些拿不准的我还询问了老师和外教。”李小白说，虽然他的翻译任务只有5000字，但希望这5000字真的能起到帮助。

同样第一时间加入翻译阵营的还有40岁的乌克兰人阿列克谢。此前，阿列克谢在新闻上看到，俄语国家的医生在网上查找治疗新冠肺炎的方法时，碰到中文资料，只能用在线机器翻译，翻译准确度没保障，这让他感到很揪心。“参与其中，我感到很荣幸。因为救人也是救己。”阿列克谢说，“一想到俄语国家可以参考这本中国抗疫经验，少走弯路，我很开心。”

从分发任务、翻译，到质检、排版，志愿者承担的各语种版本上线任务都只花了不到10天时间。不管打开哪个译本，你都会在手册扉页上看到这样一句话：“面对全新的未知病毒，共享与合作是最好的药方。”

云端分享跨越国界

有人奔赴国外前线支援抗疫，也有人在坚守岗位的同时，用各种方式与各国携手抗疫。

在钉钉的“国际医生交流中心”进行首次直播的时候，浙江大学医学院附属第一医院感染科主治医师苏俊威正处在隔离期。为了制作直播时的演示文稿和英文讲稿，他利用休息时间自己准备了2天。“与大家想象的直播不同，我们的直播比较严谨，没有人说俏皮话，先是主讲人讲解，然后是提问与回复。”苏俊威介绍。

虽然这一场直播的主题是对自己医院新冠肺炎防治手册的解读，苏俊威还是提前邀请了和他一同隔离的2位同事加入，相当于组成“智囊团”。“流行性疾病不分国界和种族，是人类共同的敌人。我们要确保提供给外国医务人员的信息是准确无误的。”苏俊威说。

某种药物的效果如何？医学影像如何解读？轻症病人要不要集中治疗？如果没有能力筛查疑似病人，应该如何隔离？……这些来自海外医护同行的问题各种各样，浙江大学附属第一医院的医生建了一个20多人的群组，几个科室的医生常常在群里讨论，确认答案后再发给提问者。

目前，“国际医生交流中心”已经收到来自100多个国家和地区1000多家境外医疗机构的申请。大批中国医院也陆续加入到这一平台中，例如，武汉雷神山医院是由武汉大学中南医院整体接管的，想了解重症病人如何治疗、一家上千床位的传染病医院如何管理，问他们就对了。这个紧急搭建的中国医院和全世界交流的平台，背后的希望很简单：全球一心，团结抗疫。

其实，线上交流已经成为中外合作抗疫的重要方式。钟南山、李兰娟、张伯礼、张文宏等中国专家都曾通过视频连线，与外国同行分享中国抗疫经验。美国约翰·霍布金斯大学医学院教授赫尔曼曾说，中方专家不遗余力介绍经验，分享内容丰富详实，对新冠肺炎临床诊断治疗、疫情整体防控有着非常好的借鉴意义。

“偶尔治愈，常常帮助，总是安慰。”医护人员对美国医生特鲁多的这句话感触颇深。

苏俊威感到，对于这些经验交流，国外医生的反馈很好，这让他坚信，大家一定能渡过难关。“全球是一个命运共同体，我们每个人能做的事情有限，但是合起来，我们的力量是巨大的。”