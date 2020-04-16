维护国家安全是香港社会的共同责任

今年4月15日，是中国第五个全民国家安全教育日，香港特别行政区举行了相关线上活动，这对增强香港社会国家安全的意识和自觉、认识维护国家安全和社会安定的重大意义、建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，将起到积极的促进作用。

习近平总书记指出，“实现中华民族伟大复兴的中国梦，保证人民安居乐业，国家安全是头等大事。”国家安全是国家生存和发展的前提和基石，没有国家安全，任何经济和民生、任何改革和发展都无从谈起。维护国家安全是包括香港同胞在内的全中国人民根本利益所在。作为中华人民共和国不可分割的部分，作为直辖于中央人民政府的一个地方行政区，香港特区肩负维护国家安全的宪制责任，香港特区行政、立法、司法机关和所有居民肩负维护国家安全的共同责任，维护国家安全也是全面准确贯彻“一国两制”方针的必然要求。在国家安全这个重大原则问题上，香港与祖国内地只有“一国”之责、绝无“两制”之分。绝对不能把国家安全与人民安全和香港居民的福祉对立起来。维护国家安全就是维护香港同胞的根本福祉，就是维护“一国两制”的制度安全，就是维护中华民族伟大复兴的历史进程。

2019年，在反对派的蛊惑煽动和外部势力的插手干预下，香港出现旷日持久的社会政治动荡和街头暴力活动，“一国两制”在香港的实践遭遇前所未有的严峻挑战。这场修例风波充分暴露出香港政治、经济、社会等方面存在的一些深层次矛盾和问题，也进一步凸显了香港在维护国家安全方面存在的风险和漏洞。香港尚未完成基本法第23条立法，也未设立相应执行机构，这是近几年来“港独”等本土激进分离势力活动不断加剧的主要原因之一。建立健全维护国家安全的法律制度和执行机制，强化执法力量，已成为摆在香港特区政府与社会各界人士面前的突出问题和紧迫任务。在香港特区建立健全维护国家安全的法律制度，完善相关执行机制，天经地义，也是长治久安之道。

维护国家安全，人人有责，更需人人尽责。相信广大香港同胞在涉及国家安全问题上会明辨是非，对任何危害国家安全的行为都采取“零容忍”态度，坚持全面准确贯彻“一国两制”方针和基本法，共同维护国家主权、安全、发展利益和香港的长期繁荣稳定。

（作者为本报评论员）