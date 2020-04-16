严惩涉疫诈骗，形成有力震慑

当全国人民众志成城抗击疫情之时，却有犯罪分子借助疫情非法牟取不义之财，严重危害了人民群众的合法权益，破坏疫情防控秩序，必须坚决依法严惩，形成有力震慑

潜入学习群发布虚假培训通知，谎称有口罩、消毒液等防疫物资骗人钱财，冒充防疫工作人员实施诈骗……疫情期间，一些犯罪分子利用疫情之下人们的注意力普遍被防控工作吸引，防骗警惕性降低的契机，实施诈骗，让不少人中招受损。

近年来，借助网络传播的便捷性和隐蔽性，电信网络诈骗案件呈现持续高发态势，疫情期间诈骗犯罪发案量也出现大幅增长，其发案比例高、涉及面广、社会危害性大。来自最高检的数据显示，截至4月7日，全国检察机关依法批准逮捕诈骗罪1588件1675人，起诉881件926人，批捕的案件数和起诉的案件数分别占所有涉疫刑事犯罪案件的58.4%和47.3%。

一段时间以来，随着持续不断的普法宣传，群众对冒充熟人、公检法等形式诈骗的防范意识有所增强。但是，疫情期间严格的管控措施让公众对于网络购物、居家上课等需求大幅增加，这也让犯罪分子有机可乘。梳理近期曝光的多起典型案例不难发现，犯罪分子利用社会热点和新的应用程序，不断翻新诈骗手段，犯罪成本更低并更易得手。同时，借助人工智能等新技术，犯罪分子利用个人信息对被害人精准画像，实施量体式、订单式诈骗，令人防不胜防。

对疫情期间的网络诈骗犯罪行为，更应从严论处、从重打击。因为，犯罪分子利用的是防疫物资的稀缺、是公众八方支援的爱心、是人们对防疫工作人员的信任。当全国人民众志成城抗击疫情之时，却有犯罪分子借助疫情非法牟取不义之财，严重危害了人民群众的合法权益，破坏疫情防控秩序，必须坚决依法严惩，形成有力震慑。

执法司法机关应当加大打击力度、提高打击精度，充分发挥法律强有力的震慑作用，采取多种手段挤压犯罪分子的活动空间。有关部门要时刻关注社会发展动向，及时针对多发案件发出警讯，一方面严厉打击相关犯罪，通过技术手段对违法犯罪实现精准打击，另一方面也要对社会公众发出明确信号，结合案件特点，提出具体预防建议，积极回应公众诉求，保护群众利益。企业、社会公众等也要共同努力，充分发挥各自职能，构筑起坚固的“防火墙”。

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 19 版）