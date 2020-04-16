重振湖北，从熟悉的味道开始

湖北乃鱼米之乡，那里的农产品供应着大半个中国的餐桌。往年春天这个时候，潜江小龙虾早已游上各大餐馆的餐桌，“恩施玉露”绿茶也已飘香在我们的舌尖，而洪湖莲藕更是成为主妇灶台上汤水的主角儿……而今年春天，因为一场疫情，湖北部分优质农副产品面临待销困境——小龙虾嗷嗷待“捕”，莲藕埋在塘里待“挖”，还有京山鸡蛋、随州香菇、秭归脐橙等等，也都仍然“待字闺中”。

一方有难八方支援。4月6日晚，“央视段子手”朱广权与“带货一哥”李佳琦结成“小朱配琦”组合，开启“谢谢你为湖北拼单”公益行动首场带货直播，两个小时累计卖出总价值4014万元的湖北商品。紧随其后的4月12日晚第二场直播，央视主播欧阳夏丹携手明星王祖蓝、郑爽、蔡明、十堰市副市长王晓，以及66位快手达人在央视新闻客户端、央视新闻快手号、央视新闻微博平台同步直播，带来热干面、小花菇、红薯粉等12种湖北特产、农副产品、畅销食品，为湖北带货超6100万元。

“拼命不是谁都有机会，但拼单我们最在行。”网友们“火力全开”踊跃加入拼单行列，引发全社会争相购买湖北商品的公益热潮。

助力湖北“解封”重启，“拼单”消费渐成时尚

4月13日记者在朋友圈发了一条问询：“你为湖北拼单了吗？说说都买了啥？”瞬间有20多位朋友纷纷留言。

叶子说：“看朱广权、李佳琦那场直播，我‘怒’下了12单，算吗？”赵文琪言：“昨天下单买了绿茶和香菇，坐等收货。”柯杉说:”前天下了5单、昨天下了3单、今天下几单呢？这几天每天都为湖北加油！我在南京为武汉拼单！”Caicai说：“复工后，我在电梯间看到了‘YOU吃武昌鱼’的公益广告，果断下单湖北宜昌的甜橙和血橙，太好吃了。”忆流年说：“为湖北拼单了莲藕和松花蛋，有全国人民的支持，湖北很快就会好起来的！”彼得W说：“每天都要买鸭脖、鸭架和热干面，重振武汉，从味蕾开始……”

最美人间四月天，“为湖北拼单”已成为人们近日的消费新风尚。”我不是一个特别习惯在直播热闹中下单买东西的时尚追逐者，但最近围观了好几场抖音直播，买了不少热干面和周黑鸭。一是被那种全民为湖北下单带货的热情所感染，不想缺席这种细小却能汇聚成一种巨大力量的温暖参与；另一方面，作为在武汉读过7年书的半个武汉人，真的是馋了。热干面当天热销4万份，我好不容易才抢到几份。”曹林说。

你我他为湖北下单的样子，很美真暖

其实在“谢谢你为湖北拼单”媒体公益行动出台之前，相关公益倡议海报已经引爆网络，同时在北京、上海、广州等近400座城市86万块宣传屏中及地铁、公交移动电视中播放、张贴，形成遍地开花的效应。从宠物店到小超市，从咖啡馆到便利店，“荆荆有味”的湖北农副产品宣传海报勾起无数有爱心的“吃货”“之心。“买它买它就买它，热干面和小龙虾！” 舌尖上的荆楚好味道一时间风靡全国。

近年来“带货”一词风靡，而今年很多网上平台都在为湖北拼单带货，但像这一次全民性参与，全平台全媒体的流量倾斜，堪称直播带货史上的奇观。既感受到国人消费力的强大，更感受到这背后带着爱的温暖助力“拼图”。

看到一个网民在抖音直播下的留言，眼眶顿时模糊了。他说：“这算什么拼啊？举手之劳，既买到了湖北美食，参与了一场热闹活动，还可能帮到一个企业一个地方，多美好的事。过日子总要消费，买，买，买，我们都去下单，那边日子就能好过一些。”

全国人民为湖北下单带货的样子，很美，真暖。这些数据不只是数字，而是生计，是无数个受重创后的家庭看到的希望。湖北和武汉，就是这样在“众人拾柴火焰高”的助力下恢复元气，慢慢地春暖花开。

爱有多深，行动就有多真。再小的爱心，乘以14亿，就会成为爱的海洋；再大的困难，除以14亿，就会变得微不足道。这种温暖的力量，才是人间大爱和社会美好之根本。（记者 胡杨）