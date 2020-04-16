湿地保护率 八年增四倍

同里国家湿地公园。

孙晓东摄

核心阅读

随着公众生态意识的提升，保护湿地逐渐成为许多人的共识。但是，保护工作以什么为依据？

已经实施8年的《苏州市湿地保护条例》，为湿地保护提供了有力保障。如今，苏州的自然湿地保护率从2011年的13.5%提升到2019年的59%，湿地保护效果显著。

从热闹的吴江老城区往东约15分钟车程，穿过繁忙的千亿级工业开发区，记者来到了位于同里镇的“另一个世界”——高大的银杏、水杉，茂密的竹林，河流、沼泽、湖泊织成了密集的水网，鸟儿在鸣唱，野鸭在嬉戏……

这里是同里国家湿地公园。近年来这里发生的变化，要从8年前出台的地方性法规《苏州市湿地保护条例》说起。2012年2月2日，苏州市正式实施该《条例》。

如今，苏州市自然湿地保护率从2011年的13.5%提升到2019年的59%，鸟类种数增加了100种，湿地公园的鸟类种数增加了40%。

《条例》实施以来，苏州的湿地公园不断增加

在高速发展的同时如何保护生态环境，成为苏州人面临的难题。

苏州市人大常委会农村经济工委副主任赵晓红介绍，从2005年到2009年，苏州773个自然湿地斑块中，有50%以上的斑块面积发生了变化，自然湿地面积净减少365公顷。

“围垦和基建占用是导致湿地大幅度减少的两个关键因素。”苏州市湿地保护管理站站长冯育青说。为了遏制湿地的减少，2009年4月，苏州市成立了江苏省首家独立建制的湿地管理机构——湿地保护管理站，但很快实践证明，仅靠行政手段远远不够。

“湿地保护与开发的严峻形势，呼唤对湿地保护立法。”赵晓红说，虽然国家出台了多部与湿地保护有关的法律，但从湿地保护的角度看，还是存在着局限性。

2010年，苏州市人大常委会将湿地保护立法列入立法预备项目，2011年列入年度立法计划，并于2012年2月2日起开始实施《苏州市湿地保护条例》。《条例》进一步明确了湿地保护行政管理主体，重点对湿地保护管理体制、重要湿地认定、湿地征占用管理等方面作了具体规定。

随着《条例》实施，位于吴江肖甸湖村的湿地也发生了变化。2013年，一个占地1.5万亩的大型湿地公园被纳入保护范围，通过7年努力，累计投入5亿余元，于今年1月被正式授牌为同里国家湿地公园。在公园核心区域，为了不惊扰野生动物，甚至连一盏路灯都没有安装。这片湿地的保护成果，也成为《条例》实施8年多来的缩影。有了《条例》保障，近年来，苏州的湿地公园如雨后春笋般涌现，野生动植物也日益增多。目前，苏州市已建设市级及以上湿地公园21个。

在苏州，很多建设项目需要对鸟类及微生物的影响做出评价

在苏州，很多建设项目不仅要做环评，还需要对鸟类以及微生物的影响做出评价，这是建设项目征收、征用或占用湿地需经过的一道行政审核手续。“我们要求编制的湿地保护方案里，要对鸟类以及微生物的影响做出评价”，冯育青说，这相当于为红线内的项目开发设置了一道绿色门槛。

划定湿地生态红线，确保湿地生态功能不降低、面积不减少、性质不改变……随着《条例》实施，湿地管理者也更有底气了。

废弃高速取土坑、养马场、垃圾填埋场……在昆山花桥北部，曾有一片废弃地，但如今，随着《条例》的实施，这里被建成风光宜人、物种繁多的天福国家湿地公园，短短三年多时间，区域内的鸟类也从56种增到197种。

沪苏湖高铁按原计划要从吴江湿地元荡穿插而过，吴江自然资源和规划局林业站副站长孙春刚回忆，为避免湿地被破坏，沪苏湖高铁修改了线路方案，原来的笔直线路修改成S形弯道，增加了项目资金投入，但避免了铁路对元荡湿地的影响。“如果不修改方案，审核就过不了。”孙春刚说，这也体现了《条例》的法律地位。

在长江常熟段，有片突入江中的滩涂，人称“铁黄沙”。“这里以前很荒凉，整片滩涂只有一些稀疏的芦苇。”当地居民陆林祥回忆。随着《条例》实施以及长江保护力度不断加大，铁黄沙的命运也发生了变化。按原有规划，铁黄沙将成为一个物流基地，如今，规划修改，铁黄沙将建成一个大型湿地公园。

原生态的滩涂与成片的向日葵紧紧相依，成片的芦苇荡沙沙作响，成群结队的野鸭在水面嬉戏……曾经的荒凉沙岛，仿佛一夜就变成了生态花园。说起铁黄沙的变化，周敏军很兴奋。几年来，他在铁黄沙湿地观测到的鸟类种数超过100种，除了白头鹤、东方白鹳等国家一级保护动物，还有黄胸鹀、斑背大尾莺、震旦鸦雀等濒危物种。

提高公众参与度，让湿地保护深入人心

“现在，大家对湿地保护的重视明显提升了。”冯育青说，当地凡是重大工程规划时，一定要把湿地保护红线拿出来比对，绝不敢越雷池一步。冯育青回忆，2014年，吴中区西山岛出入通道扩建工程占用湿地，需办相关手续。刚开始时，当地有关部门有些不理解，环评、国土等手续都办好了，为何还要湿地保护方案？为此，湿地保护部门主动上门协调，宣讲《条例》，最终及时办理了相关手续。“湿地保护这么严格，看来以后规划建设项目，都得提前比对湿地红线了。”有关部门感慨。

2013年，苏州市人大常委会进行首次执法检查时，苏州湿地退化、丧失的趋势未得到根本遏制，随意侵占、破坏湿地的现象依然相当普遍。到了2018年，市人大再度进行执法检查时发现，《条例》成效已经较为显著，苏州各区市呈现出湿地保护率提高、湿地功能提升、湿地环境状况改善的良好局面，苏州市已认定重要湿地102个，恢复湿地面积达4万余亩。苏州市湿地保护管理站因为保护工作出色，获得第二届“生态中国湿地保护示范奖”。

成绩的背后，是多方面的努力与付出。近年来，公众湿地保护的意识和参与度不断提高。《条例》实施后不久，苏州成立了“湿地自然学校”，这是面向大众进行科普教育的场所。2015年，喜欢参与鸟类调查的周敏军辞掉外企的工作，加入湿地自然学校，全身心投入观鸟工作。如今，湿地自然学校在全市设置了30多个观察点，每个观察点都要拿出年度鸟类统计报告，以便主管部门进行决策。

同里国家湿地公园工作人员沈娅婷的老家就在公园旁，公园成立后，她从工厂辞职，到公园当了名讲解员。“我从小就生活在这里，但从没发现原来湿地里有这么多可爱的野生动植物。”如今，沈娅婷已经爱上这份工作，对湿地公园里的动植物如数家珍。每周，她都要给来湿地公园的中小学生做公益讲座，跟学生们讲述花鸟虫鱼的知识、分享湿地保护的故事，让大家明白湿地保护的重要性。

2017年，“苏州昆山天福实训基地”在湿地公园成立，这是一个面向全国湿地人才的培训基地，现代化湿地公园如何建设、管理，都是基地培训的重要内容。36岁的戴小华成了培训老师，给各地前来的湿地工作者讲述栖息地恢复方面的专业知识，“不仅要把自己的一亩三分地管好，更要把好的经验、做法分享出去，让湿地保护的队伍越来越强大。”

冯育青告诉记者，随着苏州各地湿地科普教育持续开展，越来越多的人开始走进湿地，了解湿地的重要性。“让越来越多的人养成爱护大自然、爱护湿地的好习惯，这不就是实施《条例》最大的收获吗？”冯育青说。

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 14 版）