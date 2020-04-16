国际学界高度评价中国对全球抗疫贡献

“中国在防止疫情全球蔓延方面所做努力是应对极端威胁的典范。”白俄罗斯国家科学院院长古萨科夫对记者说。

古萨科夫和其他多名国际医学界、科学界专家近日接受了新华社记者采访，高度评价了在全球抗击疫情过程中的中国贡献，称赞中国为世界赢得时间窗口，对中国及时发布和分享疫情信息及研究成果表示敬意，并对中国积极向其他国家伸出援手表示感谢。

为世界赢得时间窗口

古萨科夫说，中国进行了人类历史上前所未有的大规模动员以遏制疫情传播，为其他国家抗击疫情赢得了宝贵时间。

意大利罗马阿戈斯蒂诺·杰梅利大学综合医院外科医生埃马努埃莱·卡罗波说，疫情暴发后，“中国迅速、及时和高效的反应，减缓了病毒的传播速度，为其他国家制定防疫政策创造了十分有用的窗口期”。

美国休斯敦贝勒医学院教授彼得·霍特兹指出，中国为阻止疫情向境外蔓延，采取了非常严格的隔离和检测措施，取得了很好的效果，这是中国对全世界抗疫的重大贡献。

塞尔维亚军事医学院流行病学研究所副所长热利科·亚德拉宁高度评价中国应对疫情的态度和速度，认为中国政府和民众为抗击疫情做出的努力值得尊敬。“如果不是中国政府采取行之有效的措施，今天在世界各地会有更多感染和死亡病例。”

国际传染病学权威杂志《临床传染病》总编辑、美国加利福尼亚大学圣迭戈分校传染病系主任斯库利认为，中国采取的措施非常成功，美国迫切需要向中国学习防疫经验。

与全球共享抗疫信息

多国专家评价说，中国在采取有力举措防控本国疫情的同时，积极向世界卫生组织和国际社会通报疫情信息、分享经验、推动药物和疫苗研发国际合作，积极助力全球战疫。

“中国实际上正为我们应对新的和未知的流行病制定新标准，”亚德拉宁说，中国“快速认识了新的流行病，迅速甄别病原体，并在对病毒进行基因测序后与其他国家和地区分享研究成果。这种抗击疫情的态度让人尊敬”。

斯库利介绍说，《临床传染病》平均每天收到15篇中国研究人员关于新冠病毒的论文，研究这一病毒的中国科学家和医护人员向国际社会传递了大量重要信息。

“在抗疫合作中，共享病毒毒株信息非常重要，这样才能进行比较研究。”斯库利说，中国科学家很快公布了病毒的生物学、分子流行病学以及单克隆抗体等信息，这非常了不起。

委内瑞拉巴尔加斯医院肾病和内科专家埃尔南德斯说，目前世界上许多正与新冠病毒做斗争的国家对于病毒的了解和应对方法都是基于中国的数据和经验，“这些数据和经验对人类的贡献毋庸置疑”。

向其他国家施以援手

病毒没有国界，不分种族，是全人类面临的共同挑战。多国专家强调，抗击新冠疫情是全世界共同的责任，他们高度赞赏全球战疫中的中国担当。

“向中方专家寻求建议，是防控疫情最好的办法，”塞尔维亚传染病和热带疾病医院院长戈兰·斯特万诺维奇说，“我们已和中国同事进行多次沟通……任何信息交换对我们而言都有效且必要。”他特别提到，中国与中东欧17国举行新冠肺炎疫情防控专家视频会议对中东欧国家获取相关防疫信息十分有帮助。

伊朗卫生部副部长兼食品和药品组织主席沙奈萨兹表示，伊朗暴发疫情后，中方展现出充分的国际责任感，第一时间向伊朗伸出援手，伊方对此表示衷心感谢。

白俄罗斯国家科学院院长古萨科夫表示，中国与其他国家分享抗疫经验并提供力所能及的帮助，很好地履行了国际义务，展现了大国担当。他强调，面对持续蔓延的疫情，世界各国必须摒弃功利心，消除相互间的误解，共同努力推动全球合作，在分享抗疫经验、协调防治措施、分享新冠病毒研究和相关诊断信息、推动药物和疫苗研发、共同保护地区和全球安全等方面进一步加强交流。（据新华社）