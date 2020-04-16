我国出台管理规范严防传播风险

记者从国家卫健委获悉，截至4月14日，累计报告无症状感染者6764例，其中境外输入588例；累计转归为确诊病例1297例，累计解除医学观察4444例，尚在医学观察的无症状感染者1023例。

国家卫健委新闻发言人米锋15日在国务院联防联控机制新闻发布会上通报了上述数据。

随着武汉“解封”、各地复工复产复学，日常秩序逐渐恢复之下，隐匿在人群中的无症状感染者引发了社会新的忧虑。国务院联防联控机制日前印发的《新冠病毒无症状感染者管理规范》明确，无症状感染者具有传染性，存在传播风险，并且具有传播隐匿性、症状主观性、发现局限性等特点。

“规范要求各地对无症状感染者采取严格的医学管控措施。”国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华介绍，无症状感染者应当集中医学观察14天，在14天隔离期满后，经过2次核酸检测都为阴性才能解除集中医学观察。对解除集中医学观察的无症状感染者应当继续进行14天的医学观察、随访。

他表示，实践证明，我国对无症状感染者采取的纳入全国防控策略、制定严格的管理规范、加大筛查力度等管控措施是有效的。

多位专家认为，由于无症状感染者无咳嗽、打喷嚏等临床症状，病原排出体外引起传播的机会较确诊病例相对少一些。在当前严密的防控举措下，由无症状感染者造成大规模流行的可能性不大。医院、疾控机构只要充分落实传染病防治“四早”要求，就能很好控制无症状感染者的传播风险。 （据新华社 记者温竞华 郁琼源）