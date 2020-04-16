超七成受访者认为有必要推广分餐制

这段时间，受到疫情的影响，人们对于用餐卫生有了更多的关注。北京、上海、山东等地都发布了分餐制、公筷使用的相关规范。近日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，下一步将总结一些地方推广分餐制的经验，将好的做法形成制度。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2014名受访者进行的一项调查显示，60.7%的受访者表示疫情过后，外出就餐会分餐，73.5%的受访者认为有必要推广分餐制。养成卫生的就餐习惯，65.5%的受访者建议避免共用餐盘、杯具，65.0%的受访者建议使用公筷、公勺。

受访者中，男性占42.5%，女性占57.5%。来自一线城市的占29.6%，二线城市的占41.2%，三四线城市的占20.2%，城镇或县城的占6.0%，农村的占2.7%。

73.5%受访者认为有必要推广分餐制

家住广州的谭田（化名），从小家里吃饭就分餐，她因此也养成了分餐的习惯，“如果去外面吃饭，我基本都会提议用公筷”。

彭菲菲（化名）来自辽宁大连，她家一直有分餐的习惯。“在外聚餐，如果看到别人夹菜时翻来翻去，或者相互夹菜，我会比较介意”。

“我家曾有过分餐的习惯，主要是为了爷爷奶奶吃饭方便。老人喜欢味道咸一些，我们也怕一些菜老人咬不动，就会把他们吃的菜多煮一会儿，多放点调味料，然后单独给他们盛在一个盘子里。”家住北京的郑文说，疫情发生以来，她和家人再次开始尝试分餐。“以前家里吃饭时，饭桌上摆的公筷容易和其他筷子弄混，这次我妈特意换了一双颜色不一样的筷子作为公筷”。

调查显示，46.6%的受访者有分餐的习惯。关于疫情过后，外出就餐是否会分餐，60.7%的受访者选择了“会”。

刘梅（化名）家住山东济南，为了帮助弟弟控制体重，她开始在家里分餐。“小孩子贪吃，喜欢一边聊天一边吃饭，一不小心容易吃撑。把饭菜盛好放在盘子里，整体的饭量就一目了然了”。

为了分餐，刘梅特意买了家用的分餐盘，“食物盛进去挺美观，看着有食欲”。

数据显示，73.5%的受访者认为有必要推广分餐制。交互分析发现，一线城市受访者认为有必要的比例最高（76.4%）。

彭菲菲觉得分餐能提高用餐的卫生程度。“有人嫌分餐麻烦，其实习惯了就好。如果是在家吃饭，分餐只需要把饭菜提前盛出来”。

关于分餐的益处，76.5%的受访者觉得这样可以降低疾病传播风险，69.5%的受访者觉得这样干净、卫生，46.7%的受访者认为这样能满足人们不同的口味需要。其他好处还有：减少食物浪费（36.5%）、控制食量（33.3%）和营养摄入更为均衡（19.9%）等。

65.5%受访者建议避免共用餐盘和杯具

郑文觉得，虽然分餐制有很多好处，但是习惯的养成需要时间，“很多家庭都习惯围坐在一起吃饭，互相夹菜”。

“外出吃饭可能更容易分餐，如果是在家里招待客人，主人提出要分餐，可能会让对方觉得不太好。”刘梅觉得，阻碍分餐制推行的原因之一，是人们传统的饮食习惯。

曾在天津某餐厅工作过的王虹（化名）告诉记者，分餐可能让餐厅上菜过程更繁琐，需要耗费更多人力，“有些传统菜，像整条鱼、整只鸡鸭，分盘不太合适。相比之下，用公筷、公勺更为方便一些”。

对于推广分餐制的难点，60.2%的受访者指出合餐文化的影响比较深，52.5%的受访者感觉社会上还没有形成分餐的意识，46.7%的受访者担心分餐没有聚餐吃饭的感觉，46.1%的受访者担心分餐会给人留下不好客的印象。其他问题还有：过程比较麻烦（35.7%）、增加餐厅的成本（23.1%）和太过另类（20.6%）等。

“如果在外吃快餐、简餐，分餐挺方便的。但如果是比较正式的场合，公筷就很适合，也能保证卫生。”刘梅说。

“分餐其实是我国的一种传统，很多出土的文物都展现了古代人聚在一起、分餐而食的场景。”中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅说，从卫生角度讲，分餐除了降低病毒感染的风险，也能减少幽门螺旋杆菌感染的几率。

“我们现在提倡分餐，我觉得是在传统的基础上进行改良的现代版。”朱毅觉得，分餐制很好，但对合餐的改良可以实现两全其美的效果。“每盘菜里，都放上一把公勺或一双公筷。刚开始会有些麻烦，但久而久之也就习惯了。其实，推广分餐制可以先从餐馆开始，这样会对大众形成一种引导。‘合中有分，分不伤合’的中式分餐习惯，自然而然就养成了”。

如何养成卫生的就餐习惯？除了分餐制，65.5%的受访者建议避免共用餐盘、杯具，65.0%的受访者建议使用公筷、公勺，62.4%的受访者建议分开处理生熟食物。其他还有：在干净的环境就餐（57.7%）、做好餐具清洗消毒（45.9%）和不要口对口喂食（42.5%）等。

“这次疫情让人们反思了很多日常习惯，用餐是很重要的一方面。”郑文觉得，要想吃得健康、卫生，还需要从多个方面入手。“比如分开处理生食和熟食。还有吃完饭后，及时清理餐具，不要堆着，减少细菌滋生的可能。另外，在外用餐要尽量选择环境干净卫生的地方”。

中青报·中青网记者 孙山 来源：中国青年报