疫情期间更要做好家庭教育 给父母4个建议

新冠疫情打乱了人们的生活，让很多人产生恐慌不安的心理，此时，父母的言行更加影响孩子的身心健康。因此，疫情防控期间的家庭教育非常重要，父母需要不断提高自身素养和教育策略，以自如地应对特殊时期的“特殊教育”。

父母为孩子做出榜样就是最好的教育

每个孩子都是研究父母的专家，许多父母特别在意自己对孩子讲了哪些道理，似乎认为这才是家庭教育。实际上，对孩子影响最深的是父母怎样做，其次才是父母讲了什么。所以，父母为孩子做出榜样才是最好的教育。

疫情期间，对父母来说如何为孩子树立榜样是个挑战。比如，是否遵守防疫规定，是否出门戴口罩，是否主动申报去过疫情城市或乘坐过什么交通工具，当需要支援防疫前线时是否毅然前往等等。当父母在做的时候，不要忘记背后有一双明亮的眼睛，那是孩子在观察和判断，而这是最为深刻的家庭影响。

父母要给予孩子积极的解释

孩子的心中充满好奇却又缺乏知识和经验， 几乎每个孩子都是“小问号”。因此，防疫期间如何解释考验着父母们的水平。

在灾难面前，父母不要蒙住孩子的眼睛，而要对孩子准确地说明事实真相。比如，要耐心告诉孩子什么是新型冠状病毒，如何有效预防，有哪些传播信息是虚假的等等。更为重要的是，父母需要给孩子科学而积极的解释，而不是盲目和消极的解释，以消除孩子的恐慌心理，这甚至比获得知识本身更重要。在积极的解释中，与孩子讨论医生勇敢负责的精神，还有全国各地对疫情严重地区的驰援，都是极好的榜样教育，也是富有现实感的价值观引领。

长时间居家也需要丰富多彩的生活

实际上，家庭教育的本质特点就是生活教育。如著名教育家陶行知所说，好的生活就是好的教育，坏的生活就是坏的教育。 所以，可以安排丰富多彩的家庭生活，如阅读、写作、游戏、运动、家务劳动、艺术创作等等。

居家期间，如果能培养孩子学会做饭和洗衣服等家务，也将使孩子终身受益。国内外大量的调查研究都证明，童年时期养成劳动习惯，长大后更可能具有责任心，也更容易适应家庭生活和职场工作。

好习惯成就孩子幸福的一生

习惯的养成不能只靠行为训练，而要通过抓牢认知、激发情感和行为训练三个关键环节。具体该怎么做呢？以劳动习惯为例，首先，要通过鲜活有力的事实，让孩子认识到劳动的价值，产生参与劳动的兴趣；其次，要寻找身边的榜样，寻找“妈妈的味道”之源，特别是擅长劳动的父辈和祖辈的故事，激发孩子对于劳动的情感；最后，经过具体训练，让孩子学会几项劳动技能，尤其是与自我管理密切相关的做饭和洗衣服等家务技能，重点在于引导孩子长期坚持直至习惯养成。

当然，在培养孩子养成好习惯的过程中，父母的榜样作用是第一位的，也是最好的教育方法。如果全家人都养成了良好的习惯，一定是家庭幸福生活的有力保障， 也让孩子一生的发展充满希望。

总之，危机也是机遇，国之本在家。如果父母们坚持以上四大原则和方法，防控疫情期间的家庭教育就可能让全家人受益，并成为永久的家庭财富。

资料来源：中国妇女出版社

本文由中国家庭教育学会专家指导委员会委员、常务理事，中国教育学会家庭教育专业委员会常务副理事长孙云晓进行科学性把关。