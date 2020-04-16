模糊餐超边界 超市寻求模式进化

受疫情影响，超市和餐饮两个行业频繁互动催生了更多的机遇。近日，北京商报记者了解到，物美超市在北京5家门店引入了眉州东坡迷你店，并联合眉州东坡推出了直播活动，通过直播的方式来销售眉州东坡的即食菜。此外，超市发也与眉州东坡、花家怡园等餐饮企业就半成品等合作事宜进行了深度洽谈。疫情期间，半成品菜品消费市场出现迅速增长，也让不少超市企业看到了发展的新思路，纷纷与餐饮企业联合入场。有分析认为，此次疫情让原本习惯在外就餐的人群不得不转变为在家解决，超市引入半成品不仅可以丰富自身的商品品类，也能满足现阶段部分消费者的需求。从长远看，未来少子化、老龄化、家庭小型化的趋势将日渐模糊“超市”和“餐厅”在餐饮消费场景中的绝对区别，从而促进餐超两种业态的模式进化。

引入更多半成品

近日，北京商报记者了解到，最近已有多家超市企业引入了餐饮企业的半成品。其中，物美超市在北京玉蜓桥、田村等5家门店引入了眉州东坡迷你店，并与眉州东坡一起推出了直播活动，通过直播来销售眉州东坡半成品。

据了解，此次活动中物美目前共经营50个SKU，包括川卤味、食盒、面点、半成品菜等。在销量方面，物美方面并未透露，但无论是从互动量还是销售情况来看，确实取得了一定效果，观看人数也在逐次递增。

在此之前，沃尔玛宣布，在北京、上海、广州等城市，联合西贝、广州酒家、唐宫、上海小南国、云海肴等近30家餐饮品牌推出了各家餐饮企业的招牌即食菜。据介绍，目前，即食菜已在沃尔玛到家及沃尔玛京东到家等线上平台推出了近40款品质招牌即食菜。

引入餐饮半成品已成为超市企业的标配。除了沃尔玛、物美等超市外，超市发也在积极与连锁餐饮品牌洽谈引入半成品事宜。据超市发方面透露，目前已与眉州东坡、花家怡园、俏江南等一些知名连锁餐饮企业达成意向。

与此同时，不少生鲜电商平台纷纷推出了半成品。例如，每日优鲜上线的“名店名菜”频道，多数为知名餐饮企业的半成品。随后，每日优鲜再度引入半成品，独家上线西贝新品，包括西贝手扒肉、西红柿炖牛腩等招牌到家功夫菜。

值得注意的是，随着半成品越来越多地被提及，相关政策也迎来了进一步的放宽。据悉，北京全市各区都已经推出了相应举措，允许餐饮服务单位在保证食品安全的前提下，暂时在线上和线下销售本单位加工制作的半成品。此外，3月19日，中烹协发布团餐企业复工指南，提出鼓励餐饮企业推出半成品。

打破餐超边界

实际上，疫情催化了宅经济的爆发，同时也催熟了半成品市场，半成品市场得到迅速增长。餐饮企业自救的半成品也让超市企业看到了发展的新思路，凭借自身渠道优势，联合餐饮企业共同开拓半成品市场。

不过，半成品食品并非首次进入超市。此前，每逢春节各大餐饮企业都会推出半成品的产品进入超市售卖。只是在此次疫情期间，半成品再次被推上新的风口。对于引入半成品的超市来说，与知名餐饮企业合作的半成品究竟能给超市带来什么效果呢？

对于超市引入半成品，超市发董事长李燕川表示，餐饮入驻超市增加了现场的烟火气息，可以打破格局，采取多种销售方式，满足顾客的餐桌需求。与眉州东坡的合作将打破餐饮、零售、互联网之间的边界，共同探索“零售+餐饮”“线上+线下”合作的新模式。

沃尔玛方面则从消费人群方面分析称，伴随着年轻一辈开始主导家庭生活并成为采购的主力军，未来中国的繁忙家庭对便利性餐食的需求将越来越大。因此，提升便利性餐食商品占比并进行大力推广是沃尔玛的长期商品战略之一。

据沃尔玛方面给出的数据显示，即食菜推出4周以来，销量呈现增长的态势，4月6日-12日间，实现环比增长60%。

有分析认为，此次疫情给消费者的消费习惯带来了转变，以往在外就餐的消费者都改为在家解决。面对消费需求的转变，超市引入的半成品不仅可以满足现阶段部分消费者的需求，同时，还丰富自身的商品品类，增强了超市的竞争力。

传统超市走向“新零售”

近年来，在电商和“新零售”的影响下，线下传统超市也在谋求转型，催生出一批超市+餐饮业态的新物种，其中包括盒马鲜生、七鲜、苏鲜生、超级物种等诸多品牌。以超级物种为例，门店中餐饮部分占据店面约一半面积，除了超级物种自有品牌波龙工坊、盒牛工坊、鲑鱼工坊之外，门店还提供牛排和三文鱼刺身、寿司、天妇罗等日料的现买现做即食服务。

不过，自2019年以来，这类生鲜+餐饮+即时配送的新业态已集体“变奏”，或停业调改，或开店放缓。曾经来势汹汹的新零售物种已风光不再。超级物种、盒马鲜生等品牌也接连出现关店现象。

中国电子商务协会高级专家、多米熊科技联合创始人庄帅在接受北京商报记者采访时表示，这种混合型业态的商业模式，要做好业态的经营难度是非常大的。从专业化的角度来看，与专业的门店相比较，永辉并不占优势。此外，在食品超市附加提供餐饮服务成本是比较高的，所以一定是在客流密集的地方做高毛利的品类，对消费者的消费能力要求也比较高，这样才能覆盖厨师、服务人员的成本，而不是像便利店、社区超市一样基本哪里都能开，所以这种店的数量一定是有限的。

物美超市方面表示，此番众多餐饮品牌与物美和多点的跨界合作，既是在疫情时期作出的转型，同样也可以服务更多的消费者。物美实体店与品牌餐厅合作售卖现制食品，让物美消费者获得更多高端品质商品。与此同时，利用多点线上平台的优势，消费者在多点App线上点餐，可以方便地品尝到品牌原始美味。

可以看到的是，在疫情的催化下，餐饮与超市之间的互动也催生了更多的可能。对于超市而言，在超市+餐饮模式尚未跑出最优解的情况下，餐饮品牌的半成品也为传统超市转型进化提供了一些可能。（记者 闫岩 赵驰）