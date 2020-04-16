“停课不停奶”到底难不难

昨日读贵报评论《像“停课不停学”那样做好“停课不停奶”》时，正好有一同事在场，看了标题之后，不禁扑哧一笑，说“疫情时期还要‘停课不停奶’，是不是有点想多了”。同事的意思是疫情特殊时期，各方忙于抗疫，学生不在学校，“停课不停学”已经不容易了，哪还能奢求“停课不停奶”呢。但在笔者看来，“停课不停奶”却不该是“想多了”。

笔者搜索了一下相关新闻，发现疫情期间仍然坚持做好“停课不停奶”的至少有两个地方。一个是浙江青田县，该县教育局通过与牛奶配送公司协商后，从3月25日起向全县32个乡镇（街道）的62所义务教育学校及其分校的2814名家庭经济困难的学生配送“学生奶”，每个学生将收到两箱共计48包牛奶，虽然只限于困难学生，但也已属不易；另一个是湖北黄冈市，该市教育局从3月底开始，采用网上无接触方式，实施延期开学期间学生饮用奶征订和营养改善计划企业集中供餐配送工作。

疫情期间“停课不停奶”确实有点困难，但也不该是“非分之想”。只要心中装着学生，办法总比困难多。但我们很多部门却常常疏于考虑，一方面固然是由于忙于抗疫，另一方面也是觉得麻烦，不如退了算了。殊不知这一退了之，却带来了“两难”，一是学生喝奶难，二是企业发展难。