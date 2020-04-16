期待行政重罚推动根治“原料药垄断”

近日，市场监管总局依据《反垄断法》查处一起重大典型的原料药领域滥用市场支配地位案件，对滥用市场支配地位，实施以不公平的高价销售商品、附加不合理交易条件的垄断行为的山东康惠医药有限公司、潍坊普云惠医药有限公司和潍坊太阳神医药有限公司三家葡萄糖酸钙原料药经销企业作出行政处罚，罚没款共计3.255亿元。

近年来，随着药价集中谈判、药品带量采购等降价举措陆续推出，进口抗癌药等诸多高价药出现价格“跳水”，再加上纳入医保目录，患者得到了诸多实惠。但与之形成鲜明对照的，是扑尔敏、冰醋酸、葡萄糖酸钙等一些常用药一反低价常态，价格出现明显飙升。

多起已查处案件和相关事实表明，原料药垄断是常用药价格大涨的幕后推手。原料药价格暴涨，下游药企要么停产，要么跟风涨价，老百姓要么一药难求，要么只能高价购买。为此，国家发改委于2017年11月发布《短缺药品和原料药经营者价格行为指南》，阐述原料药和短缺药品之间的传导关系，并对原料药垄断涨价行为划出一条更加清晰的红线，便于强化对原料药的价格监督。

此后，反原料药垄断的力度显著加大，单次处罚额度从几万、几十万到几千万渐次升高，力度在不断加码，多次处罚都给人以“力度空前”之感。这次3.255亿的罚单再次刷新纪录，更是几乎达到“顶格”的程度。因为《反垄断法》第四十七条所列“处上一年度销售额1%以上10%以下的罚款”，10%是上限，这次对三家涉事药企的处罚分别达2018年度销售额10%、9%、7%，已达到或接近“天花板”。

处罚力度虽大，未必能够完全惊醒原料药垄断获利的“梦中人”。因为垄断获利不会仅局限于“上一年度”，也会出现跨年度甚至持续多年等现象，假如交一年罚款之后，有几年可以非法获利，原料药垄断涨价就不会销声匿迹。因此，在单次处罚之后，还应限期整改，对整改不力者有必要采取按年计罚的措施，持续保持震慑力。

除了要保持从严查处的力度，还要有从快查处的速度。原料药一旦将价格传导给了下游药企，下游药企也将药品推向了市场，药品价格很难再从高位下降到原来的水平。这说明，原料药垄断导致畸高的价格存在越久，推高药品基础价格的作用就会更加明显和更难逆转。因此，对于原料药垄断越早干预越好，过后容易导致积重难返。

更彻底的反垄断措施，应当是铲除垄断产生的土壤。只要原料药生产掌握在极少数企业手中，不仅容易串通涨价，而且市场也难以发挥抑制价格的作用。培植更多同类原料药生产企业，让每一种原料药都有多家企业生产，市场竞争才会更彻底和更充分，企业也会有更强的危机感，不仅垄断涨价没有存在空间，而且当其他企业降价时，哪家企业降价动作稍慢，也会担心失去市场份额。到那时，原料药垄断涨价现象就容易得到根治。