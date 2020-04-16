名人直播带货应承担代言责任

疫情之中，越来越多网友喜欢通过观看网络直播的方式网购产品。近日，罗永浩直播带货火爆全网，他所推荐的25个产品中，小龙虾销量第一。但有陆续收到货的一些网友发现，小龙虾涨袋无法食用，随即罗永浩在微博上回应，产品如有问题可联络客服人员。律师指出，罗永浩作为直播带货主播，在网上直播卖货属于销售行为，如果产品有瑕疵，作为销售主体，有义务赔偿消费者损失。

新冠肺炎疫情这只“黑天鹅”，对经济社会带来了重大影响，但对一些行业却有着“白天鹅”的味道。譬如直播带货风生水起，然而就在这样的背景下，名人直播带货的问题也已经出现了。正如现在罗永浩遇到的情况，货带了，卖出去了，但出现了质量问题。当然，这个问题一直都存在，但因为名人的光环效应，更加放大了问题。

相对于一般的主播，名人带货有着天然优势，自身具有粉丝资源。在过去，一个明星也许有着广泛的粉丝，但缺少直接变现的机会，可互联网时代的到来，尤其是创新的不断深入，给流量变现从可能变成了事实，让粉丝经济直接走向前台。像娅薇、李佳琦，还是一步步打拼出来的，在这条航道上有着无数人石沉大海，但罗永浩等人却是自带流量。问题的关键是，名人带货仅靠有名就行吗？

这不禁让人想起了明星代言。前几年，很多明星因为代言而出现翻车，引起了消费者不满，有的被消费者告上了法庭，有的连演艺事业都受到了波及。从这个意义上讲，明星代言其实是一个风险活。

无论是明星代言，还是名人带货，都是粉丝经济，都有着消费粉丝的味道，都面临着如何巩固和发展与粉丝的关系问题。针对罗永浩带货，前几天当当网创始人李国庆就表示：“不同的名人带货、做广告，很难说不是在透支自己的信用，危险很大。你选的货真的靠谱吗？你真的研究懂你要带的货了吗？这都是很值得探讨的问题。”这确实值得考虑，名人带货里面既有“名人”也有“货”，绝大多数消费者因人而来，因货下单。如果商品质量不能保证，势必会从希望走向失望。也许名人并无意于杀鸡取卵，但在事实上，却成了一锤子买卖。

权利和义务对等是基本的法理，享受了利益，就必须承担相应义务。无论给名人带货贴上什么标签，从本质上讲，与传统意义上的商品推销并无根本区别。《食品安全法》《广告法》《民法通则》，都对明星代言作出了明确的约束。没有用过的产品就不能代言，代言的商品出现了重大问题需要承担责任，已经约定俗成，上升为法律规范。名人带货怎么可能享受特权，只享受收益，而不承担任何责任？

名人直播带货并非“有名就行”。名人必须爱惜羽毛，要对自己所带的货负责。商品有问题，消费者当然有权向主播索赔。需要指出，强调主播尤其名人责任，并不是要打压带货这个行业，而是希望这个行业发展得更好。毕竟，没有任何一个行业可以通过裸奔走向美好明天。