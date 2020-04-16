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北京市核酸检测机构增至46家 可通过网络查询并提前预约

2020年04月16日07:44 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月16日电（记者 杨迪）据北京市卫生健康委官网消息，为加强常态化疫情防控工作，促进复工复产秩序全面恢复，确保公众健康安全，经审核，北京市卫生健康委在官方网站和官方微信“健康北京”上公布了北京市第一批面向团体和个人提供新冠病毒核酸检测的46家机构名单，比2月初的17家检测机构增加了29家。

其中，北京博奥医学检验所等28家医疗机构面向团体和个人提供新冠病毒核酸检测；北京市疾病预防控制中心等17家疾控机构和海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心面向团体提供新冠病毒核酸检测。如有检测需求的部门、单位和个人，可通过网络查询并提前预约。

北京市卫生健康委表示，在确保生物安全和检验检测质量的前提下，鼓励和支持更多医疗卫生机构和检验检测机构开展新冠病毒核酸检测，有关检测机构相关变化情况将及时更新。

(责编：杨迪、许晓华)


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