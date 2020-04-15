药师帮武汉地推小哥 工作恢复以往状态

今年是小军成为药师帮武汉地推员的第四个年头。春节前他满怀着对假期的美好期望回到了荆州老家。然而，新冠肺炎的突然爆发，打乱了这一切。不同于往年喧闹的走亲访友，今年春节假期陪伴着小军的是源源不绝的微信提示音。

“药店被要求保持营业，大部分客户缺货没得卖，所以即使打开门营业了情况也不好，大家都挺急的，但也只能干着急，封城了快递难进去，商业公司也没上班，就是拿不到货。”小军称，“大家都很急切，我也尽我所能，一看到消息就秒回，和他们保持沟通，再多去帮他们问问相关情况，看有没有什么法子能帮到他们。”

3月11日，药师帮平台联合千家品牌药企上线了“战”疫专场，收到活动消息后，小军立刻分享给他远在武汉的客户们。“大家关注度很高，都纷纷来问，那个时间段，只要有货能发到武汉，大家就很满足很开心，连以前最关切的送货时间都不管了。”

如今，疫情最艰难的时刻已经度过了。除了还是远程工作外，小军的工作逐渐恢复了以往的状态，“有一小部分商家和快递已经能够发到武汉了，货源也没前段时间那么紧缺，工作也恢复到了之前的样子。”