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想更健康快乐？不妨少用社交媒体

王鑫方

2020年04月15日09:55 来源：北京日报

想变得更健康、更快乐吗？依据德国研究人员建议，不妨从少用社交媒体做起。

波鸿鲁尔大学研究人员以286人为研究对象，这些人日均使用社交媒体1小时。研究人员把他们分为两组，测试两周。第一组有140人，每天使用时间比测试前减少20分钟；第二组146人，每天使用时间没有变化。

研究人员在研究开始前、开始一周和两周后、测试结束一个月及三个月后，经由在线问卷调查了解所有人使用社交媒体的方式、生活方式和幸福感。结果显示，第一组测试结束后主动或被动减少社交媒体使用时长，吸烟量较先前减少，锻炼更积极，且抑郁症状少于第二组，对生活满意度上升。

在美国最新一期《计算机在人类行为研究中的应用》杂志刊载的文章中，研究人员写道：“对社交媒体戒瘾两周后，诸如幸福感提升和生活方式更健康之类的效果，持续到了测试结束3个月后的最后一次检查。”

研究人员表示，仅缩短每天使用社交媒体的使用时长就足以预防上瘾、提升幸福感，以及促进更健康的生活方式。

(责编：李轶群、许晓华)


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