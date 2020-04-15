不良网站危害青少年身心健康

小旺是初三学生，正紧张备战中考，但近期在家上网课时，家长发现他精力大不如以前，晚上还经常熬夜，且学习效率严重下降。经观察，发现他经常浏览一些黄色网站。父亲很生气地打骂他，当时小旺保证不再看这些内容，但是没过几天，他又继续偷偷上网看黄色内容。他还经常手淫，又害怕被别人发现，每天精神紧张，成绩下滑非常厉害。小旺为此很苦恼，明知道这样不对，但却总是欲罢不能。

作为精神科医生，我们在临床中发现，生活中像小旺这样沉迷不良网站的青少年不在少数。这些孩子往往会出现注意力不集中，记忆力减退，甚至因心理冲突而引起心理疾病。生理上，可能会引起早泄或勃起功能障碍。还有人则容易产生性幻想，想去尝试，甚至走上违法犯罪的道路。

对于正处在青春成长期的青少年，他们的价值观和身心还没有发展完全，不能正确判断网站内容的好坏，就算明知道是不良信息，但是内心的好奇也会让他明知故犯。首先,现在网上信息管理不规范，信息良莠不齐，像黄色信息、赌博信息或虚假信息等，对未成年人来说影响极其严重，容易误导青少年的价值观及健康成长。特别是黄色信息对青少年的刺激及诱惑，极易使他们挣扎于欲望和自制力的冲突中，或战胜欲望，得到成长；或沉迷欲望，产生过多性幻想甚至引发性犯罪。其次是性教育缺位，无论家庭还是学校，对于性教育基本都是避而不谈，没有给孩子一个正确的价值导向。

应该如何帮助青少年抵御不良信息的侵扰？首先提倡健康教育，特别是家庭健康教育。因为父母是孩子的第一任老师，要给孩子当榜样，不能避而不谈及存而不论，应该毋庸讳言，让孩子了解正确科学的信息，给他们塑造正确的价值观、两性观。

其次，加强信息管理。减少不良信息的接触，加强正面信息的传播，传递正确、完整的信息，让正确信息积极引导青少年。

第三，注意合理释放青少年的旺盛能量，如增进运动来宣泄精力，合理满足其与异性的适当交往等。