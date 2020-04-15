台加大对欧美入境者防疫力度

据新华社台北4月14日电 （记者傅双琪、吴济海）台湾地区流行疫情指挥中心14日宣布，自4月18日起，过去14天内有欧洲和美洲地区旅游史的民众入境台湾需符合特定条件才能居家检疫，否则应入住防疫酒店。指挥中心表示，4月4日以后有欧美旅游史的民众需在登机前主动出示符合居家检疫的资料，如果在台湾同住的有65岁以上老人、6岁以下儿童和患有心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等慢性病的患者，无含卫浴设备的专用房间，入境后应入住防疫酒店。如果资料不实，将面临最高15万元新台币的罚金。

台湾自3月19日起要求所有入境者配合居家检疫14天。但台湾新冠肺炎确诊案例以欧美地区入境者占大多数，随着欧美地区疫情持续延烧，台湾舆论和专家持续呼吁当局对入境者采取同一防疫标准，即普遍性筛检和集中隔离。但此前，台当局防疫指挥部门始终不松口，社会担忧持续紧绷。