环评，有着为保护生态环境把关的重要作用，不能变成拼拼凑凑、复制粘贴的文字把戏

一份深圳湾航道疏浚工程的环评报告，出现35次“湛江”，甚至有该工程是“落实湛江市国民经济和社会发展‘十三五’规划的体现”的表述——最近这份多处张冠李戴的报告，因为被质疑抄袭而引发关注。

作为开工前的环境审核关口，环境影响评价必须对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行科学的判断，并提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。根据《环境影响评价法》，环境影响评价必须客观、公开、公正，起到为保护生态环境把关的作用。也因此，环评报告应基于扎实的调研做出，不是简单地“走个程序”“意思意思”，更不能变成拼拼凑凑、复制粘贴的文字把戏。

为深化“放管服”改革，生态环境部将绝大部分建设项目环评审批权下放到省级生态环境部门，大幅减少编报告书的建设项目数量，审批改为告知性备案。但这并不意味着放松监管，而是要进一步强化事中事后监管，加大对各类环评违法行为的处罚力度。3月31日，生态环境部就通报了一批环评文件质量问题，经复核和必要的现场检查，发现15份报告书（表）存在环境要素或者环境风险预测与评价内容不全等问题。根据规定，相关的10家报告书（表）编制单位和19名编制人员被通报批评和失信记分，相关的建设单位、评估单位和审批部门也一并予以通报。

为何环评报告存在质量问题的情况仍然不少？是一些机构态度上不重视，想要做做样子应付了事？还是违法成本低导致的肆无忌惮？深圳是候鸟迁徙重要的“中转站”“加油站”，每年冬季都能吸引10万多只候鸟在此歇脚或越冬，其中不少会聚集在深圳湾。为有效保护深圳湾自然资源，深圳采取严厉措施，在深圳湾设置约23平方公里海域禁渔区。但关于深圳湾航道疏浚工程的这份环评报告，却令人质疑此次环评能否起到为保护生态环境把关的作用。

目前，疑似违规情况的出现，已经引起深圳市生态环境局的关注。希望有关部门对此类问题，抓住一起就严肃查处一起，让环评能真正发挥把关作用。

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 14 版）