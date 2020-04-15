复工复产，动起来更要转得好

在解决了前期“如何复工”的问题后，现在需要解决后期“复工何为”的问题，让复工复产成为可持续过程，让经济既动起来更转得好

供给与需求、生产与消费可谓相互依存、共生共荣，这就需要把复工复产与扩大内需结合起来

最近公布的一组统计数据备受关注。98.6%，这是截至3月28日全国规模以上工业企业平均开工率；超过80%，这是截至4月10日中小企业复工率。当前我国新冠肺炎疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。日前召开的中央政治局常委会会议强调，“千方百计创造有利于复工复产的条件，不失时机畅通产业循环、市场循环、经济社会循环”。

应该看到，国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多，企业复工复产面临新的困难和挑战。供应链受阻、资金链紧张、订单减少、销售困难，成为不少企业复工复产路上的障碍。现代市场经济的组织和运行，犹如一架庞大、复杂而又精密的机器，任何链条运转不畅，都可能导致整架机器效率降低。这说明，在解决了前期“如何复工”的问题后，现在需要解决后期“复工何为”的问题，确保复工复产有原料可供应、有资金可周转、有需求可支撑，让复工复产成为可持续过程，让经济既动起来更转得好。

对各地来说，当务之急是加大复工复产政策落实力度，真正让中央的政策惠及广大市场主体。疫情发生以来，一系列支持企业复工复产的政策措施密集出台，其中，仅税费优惠政策就多达4批21项，1—2月份已实现减税降费4027亿元；央行采取定向降准、专项再贷款等措施，为复工复产提供低利率资金支持。政策不会自动落地，而需要主动作为，才能把政策红利转化为经济活力。各地各部门要发挥自身优势和主观能动性，主动帮企业解难题。比如，不少地方的税务部门通过税收大数据“搭桥”，打通上下游产业链，仅浙江省就为400多户困难企业找到了8000多家原材料替代供应商，让复工复产的链条运转更加顺畅。

作为市场肌体最活跃的细胞，中小微企业对于经济血脉畅通意义重大。中小微企业个头虽小，但数量众多，提供了大量就业岗位，是稳增长、惠民生的重要基础。与此同时，中小微企业抗风险能力又较为脆弱，一笔贷款、一张订单，都可能直接决定企业的生死。应对疫情冲击，一个重要的原则是要确保企业能复苏起来。只要企业能复苏起来，就业就有保障，资本、劳动力就不会退出经济运行链条，等到经济形势好转，就能迅速恢复潜在增长能力。正是考虑到中小微企业的特殊状况，既要畅通政策传导，让中小微企业及时得到阳光雨露的滋养；更要针对受影响较大的困难行业出台有针对性的措施，让企业增强抗压能力。

经济发展需要考虑供给与需求的平衡，如果只有供给而没有需求，经济同样会陷入停滞；唯有形成供需良性互动，经济循环才能畅通。正因此，在国际疫情蔓延导致外部需求下降的背景下，国内需求拉动经济增长的作用将更加突出。需求影响供给、消费影响生产；同时，有供给才有就业，有生产才有收入。供给与需求、生产与消费可谓相互依存、共生共荣，这就需要把复工复产与扩大内需结合起来，把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补。

回首来路，中国经济从来都是在经历风雨中发展起来、在应对挑战中成长壮大的。让复工复产持续推进，让经济动起来、转得好，把超大规模的市场优势和内需潜力激发出来，把高质量发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，就能有效应对外部环境变化对经济发展的冲击，推动中国经济平稳健康发展。

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 05 版）