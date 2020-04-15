像“停课不停学”那样做好“停课不停奶”

据报道，我国学生奶日均供应量1850万份以上，惠及2200万中小学生，受新冠肺炎疫情影响，全国各地中小学延期开学，多家乳企学生奶储备均处于库存积压情况。学生奶按规定不得用于市场销售，同时又有严格的保质期要求，目前相关乳企已拉响去库存“警报”。

疫情导致学校延迟开学，影响的不只是学生们的学业，还有国家“学生饮用奶计划”。学生奶计划始于2000年，2002年在全国范围全面实施，目前已覆盖全国31个省、自治区、直辖市的6万所学校，惠及2200万中小学生。2020年春季学期原本计划于2月10日开学，但受疫情影响国内多地中小学仍未开学，造成学生奶2、3月的销售几乎处于停滞状态，企业生产基本停止。

延迟开学对学生奶生产企业造成了不小的冲击。以2元/包的招投标价格计算，全国延迟开学给学生奶市场带来的单日损失或达到4400多万元，按照教育部门的合同订单，企业需要提前一个月按计划生产，即1月份相关乳企就开始按照开学后一个月的需求量生产。如今，这部分产品大都还堆在公司库房里，按6个月保质期计算，到今年6月份左右就到期了。对于乳企来说，现存学生奶既无法正常配送到学生手中，也不能在学校外的市场销售，去库存遭遇两难窘境。这不仅给企业带来经营压力，也直接影响后续生产，阻碍企业复工复产步伐。

再者，学生奶大量积压，也不利于提升孩子身体素质。作为国家营养干预计划之一，学生奶的品质要求更为严格，营养成分、卫生质量主要指标均高于国家标准。学生奶缺位给学生营养带来的影响，并非市面上普通乳制品能够弥补的。况且，一些贫困地区和家庭经济困难学生的学生奶，是通过财政补贴的形式免费提供的，学生奶无法正常配送，直接影响这部分弱势群体的营养摄入。

近段时期，各地各部门为保障学生“停课不停学”做了大量工作，提供丰富多样的优质网课让孩子们在网上学习，全力保证疫情防控期间教学进度和教学质量。对学生来说，不光学习不能耽误，身体发育同样如此。1988版《中国居民膳食指南》就提出，我国居民每人每日饮奶量或乳制品摄入量应达300克。国家卫健委等部门发布的《新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导》也明确提出，“尽量保证每天一个鸡蛋、300克奶及奶制品”。解决学生奶积压问题，不仅事关企业的生产经营，更关系到保障学生营养，提高免疫力。

鉴于此，有关方面应当像做好“停课不停学”工作那样，高度重视并认真做好“停课不停奶”工作，打通特殊时期学生奶配送的“最后一公里”。可以考虑调整《国家“学生饮用奶计划”推广管理办法（试行）》中关于“专供中小学生在校饮用”的规定，为学生奶在校外的“无接触”配送提供政策支持。

同时，教育部门应主动和乳企对接，提供学生家庭住址信息，并给予适当配送补贴，由企业把产品送到学生所在小区，再由物业转交到学生手中，确保广大学生居家学习期间，也能喝上健康安全有营养的学生奶。